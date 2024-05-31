  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BAE'liler kırmızı kodla dünyaya servis etti: Türkiye operasyona başlayabilir

İsmini bakın nereden alıyor! Huzurlarınızda Türkiye'nin ürkütücü gücü Kemankeş

Beşiktaş’ta transfer hareketliliği başladı! Manchester Unitedlı yıldız bedavaya geliyor

Sanki Yunan gazetesi! Atatürkçü medyada tatbikat sessizliği

Yatırım piyasalarını neler bekliyor? İslam Memiş Haziran sonrası tüyolar verdi

Yunanistan'da büyük panik: Türkiye oraya doğalgaz ve petrol aramaya gidiyor

Türk havacılığının altın çağı Selçuk Bayraktar’dan müthiş paylaşım

Özgür Özel ne zaman siyaseti bırakacağını açıkladı! “Buraya çıkıp istifa edeceğim”

Nerede yakalandığına bakın! Bir CHP’li daha sahtekâr çıktı!

ABD’den gündemi alüst edecek Tük savunma sanayisi itirafı: Yapamazdık
Ekonomi Nedir bu merak? Lüks saatler İsviçre'yi sevindiriyor Türkiye'yi üzüyor!
Ekonomi

Nedir bu merak? Lüks saatler İsviçre'yi sevindiriyor Türkiye'yi üzüyor!

Yeniakit Publisher
2024-05-31 16:58:24 - 2024-05-31 16:58:23
Nedir bu merak? Lüks saatler İsviçre'yi sevindiriyor Türkiye'yi üzüyor!

İsviçre'de saat endüstrisi, Nisan ayında beklenmedik bir ivme kazandı. Özellikle ABD ve Japonya’da lüks saatlere olan talebin artmasıyla birlikte, İsviçre'nin saat ihracatında dikkate değer bir yükseliş yaşandı.

İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu, Türkiye'nin Nisan ayında İsviçre'den saat ithalatının bir önceki yıla göre yüzde 8,6 artış gösterdiğini açıkladı. Nisan ayında yüzde 4,5 artışla 2,1 milyar İsviçre Frangı'na (2,3 milyar dolar) yükselen satışın, 22,9 milyon franklık (25,2 milyon dolar) bölümü Türkiye'den gerçekleşti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Ocak-Nisan dönemi itibariyle ise, Türkiye'nin İsviçre'den yaptığı saat ithalatı 90,6 milyon frank (99,5 milyon dolar) oldu. 2024'te İsviçre'den saat ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 4,9 arttı. 2022'ye göre ise artış yüzde 34,3 olarak kaydedildi.

ABD ve Japonya'dan gelen taleplerde artış yaşandı

İsviçre saatlerinin en büyük pazarı olan ABD'ye yapılan ihracattaki yüzde 11,6'lık artış, rakamlara destek oldu. Sürpriz yükseliş, 2021'de pandemik karantinaların sona ermesinin ardından benzeri görülmemiş bir patlama yaşayan İsviçre saatlerine olan küresel talebin düştüğü bir dönemde gerçekleşti.

Öte yandan Japonya'ya yapılan sevkiyatlar yüzde 13,6 artarken, Çin'den gelen talep Nisan ayında durgun kaldı ve İsviçre saatlerinin ikinci büyük pazarına yapılan ihracat yüzde 7,5 geriledi.

Vontobel Analisti Jean-Philippe Bertschy, aylık verilerin "şaşırtıcı derecede güçlü" olduğunu söyleyerek Rolex, Patek Philippe ve Cartier gibi lüks markaların iyi bir performans gösterdiğine işaret etti. Bertschy, "Diğer markalar, özellikle alt segmentlerdekiler, Kovid sonrası aşırı bir dönemin ardından hâlâ sıfırlama modunda." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23