Nedir bu merak? Lüks saatler İsviçre'yi sevindiriyor Türkiye'yi üzüyor!

İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu, Türkiye'nin Nisan ayında İsviçre'den saat ithalatının bir önceki yıla göre yüzde 8,6 artış gösterdiğini açıkladı. Nisan ayında yüzde 4,5 artışla 2,1 milyar İsviçre Frangı'na (2,3 milyar dolar) yükselen satışın, 22,9 milyon franklık (25,2 milyon dolar) bölümü Türkiye'den gerçekleşti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Ocak-Nisan dönemi itibariyle ise, Türkiye'nin İsviçre'den yaptığı saat ithalatı 90,6 milyon frank (99,5 milyon dolar) oldu. 2024'te İsviçre'den saat ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 4,9 arttı. 2022'ye göre ise artış yüzde 34,3 olarak kaydedildi.

ABD ve Japonya'dan gelen taleplerde artış yaşandı

İsviçre saatlerinin en büyük pazarı olan ABD'ye yapılan ihracattaki yüzde 11,6'lık artış, rakamlara destek oldu. Sürpriz yükseliş, 2021'de pandemik karantinaların sona ermesinin ardından benzeri görülmemiş bir patlama yaşayan İsviçre saatlerine olan küresel talebin düştüğü bir dönemde gerçekleşti.

Öte yandan Japonya'ya yapılan sevkiyatlar yüzde 13,6 artarken, Çin'den gelen talep Nisan ayında durgun kaldı ve İsviçre saatlerinin ikinci büyük pazarına yapılan ihracat yüzde 7,5 geriledi.

Vontobel Analisti Jean-Philippe Bertschy, aylık verilerin "şaşırtıcı derecede güçlü" olduğunu söyleyerek Rolex, Patek Philippe ve Cartier gibi lüks markaların iyi bir performans gösterdiğine işaret etti. Bertschy, "Diğer markalar, özellikle alt segmentlerdekiler, Kovid sonrası aşırı bir dönemin ardından hâlâ sıfırlama modunda." dedi.

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