Nedim Şener'i tehdit eden muhabire gözaltı kararı
Sosyal medya hesabından gazeteci Nedim Şener’i tehdit eden bir sosyal medya mecrasının muhabiri Arif Kocabıyık hakkında gözaltı kararı çıktı.
Gazeteci Nedim Şener'i tehdit eden Arif Kocabıyık hakkında gözaltı kararı verildi. Youtube adlı sosyal medya mecrasında muhabrilik yapan Arif Kocabıyık gazeteci Nedim Şener hakkında tehdit içerikli sosyal medya paylaşımı yaptı.
Paylaşım üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcışığı soruştırma başlattı. Kocabıyık hakkında Nedim Şener'i tehdit ettiği gerekçesi ile TCK 106/2-d maddesi kapsamında gözaltı kararı verildi.