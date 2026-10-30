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Siyaset Nedim Şener, Özel ve Sarıgül’ü bir çuvala koyup gömdü! Mağdurlara değil de istismarcıya üzülmek nasıl bir ruh hali?
Siyaset

Nedim Şener, Özel ve Sarıgül’ü bir çuvala koyup gömdü! Mağdurlara değil de istismarcıya üzülmek nasıl bir ruh hali?

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Nedim Şener, Özel ve Sarıgül’ü bir çuvala koyup gömdü! Mağdurlara değil de istismarcıya üzülmek nasıl bir ruh hali?

Hürriyet Yazarı Nedim Şener, “Ortaya çıkan ve çıkacak rezaletlere rağmen insan içine çıkmak için “Mustafa Sarıgül” ayarında bir ruh ve karaktere sahip olmak gerekir. Cinsel saldırısına uğrayanları değil de onlara saldıran Mustafa Sarıgül’ün anlattıklarını dinlemek, hatta onun için üzülmek içinse ancak Özgür Özel olmak gerekir” diyerek Özel ve Sarıgül’ü adeta bir çuval içine koyup gömdü.

“Yolsuzluk ve kara para aklama, haksız zenginleşme, gizli kasalar bir yana Mustafa Sarıgül’ün genç bir delikanlı iken yanına aldığı yakın korumasının itiraflarıyla ortaya çıkan skandal gerçekten mide bulandırıcı” diyen Şener, şunları yazdı: “Nasıl olur da tüm bunları yaparken insan içine çıkıyor, siyaset yapıyor, yapmacık bir gülümsemeyle insanlarla ilişki kuruyor şaşırmamak elde değil. Ortaya çıkan ve çıkacak rezaletlere rağmen insan içine çıkmak için “Mustafa Sarıgül” ayarında bir ruh ve karaktere sahip olmak gerekir. Kurucusu olduğu YENİ Parti’nin Genel Başkanı Özgür Özel’in karşısına geçip ağlayarak; kumpasa, iftiraya, haksızlığa uğradığını anlatabiliyor. Cinsel saldırısına uğrayanları değil de onlara saldıran Mustafa Sarıgül’ün anlattıklarını dinlemek, hatta onun için üzülmek içinse ancak Özgür Özel olmak gerekir

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Yorumlar

Murat

Yok artık .İnsan bu fotoğrafı görünce aklına neler geliyor neler.
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