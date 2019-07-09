0553 313 94 23

Neden sürekli acıkıyoruz? Açlık hissini tetikleyen 5 sebep

Durmak bilmeyen yeme isteği, obezitenin yolunu açıyor. Peki ama bu istek neden sürekli aklımızı kurcalıyor?

09 Temmuz 2019 Salı 10:04
Neden sürekli acıkıyoruz? Açlık hissini tetikleyen 5 sebep

Artan obeziteyle birlikte yapılan araştırmalarda; son zamanlardaki birçok kişinin, yemek yeseler dahi, açlık hissi çektikleri ortaya çıktı. 

Neden sürekli acıkıyoruz?

1 - Su tüketimi

Yeteri kadar su tüketmediğimizde, beynimizdeki açlık ve susuzluk lobları yakın olduğu için, hislerde yanılma meydana gelebilir. Bu nedenle acıkıyormuş gibi hissettiğinizde öncelikle su içme seviyenizi gözden geçirin. Aslında "kişisel sıvı tüketimi"ne uygun olarak su içmek gerekiyor. Bu dikkate alındığında, fazla ya da az su içme sorunu ortadan kalkıyor.

2 - Atıştırmalıklar 

Gün içerisinde atıştırmalık yiyen kişierde acıkma oranı daha fazladır. Çünkü atıştırmalıkların içerisinde genel olarak fruktoz şurubu bulunur. Bu nedenle vücut kısa süreli doymuşluk hissine kapılsa da, kan basıncını tetikleyen fruktoz şurubu, ani açlık sinyallerinin gönderilmesine sebep olur.

3 - Şeker

açlık hissi neden olur - neden sürekli açım

Vücutta aşırı tepkimelere yol açan şeker, ani heyecan ve enerji verir. Bir anda modunuz yüksekken, bir anda yerlerde hissetmenizi sağlayabilir. Bu enerji harcandığında, açlık hissi tekrar gelir. 

Şeker, tek başına vücutta alışkanlık yapar ve vücutta bittiğinde sinyal verir. Devamlı şeker yeme isteği de bunun sebebidir. Yani kısır bir döngü içerisinde ya çok aç, ya da çok şeker isteyen bir bünyeniz olacak.

Diyet diyerek sığındığınız esmer şekerler için de aynı durum geçerlidir.

4 - Stres ve depresyon

Stresli bir durumd olduğumuzda, vücudumuzdaki serotonin hormonu çok az salgılanır. Bu hormonun dengelenmesi için; şekerli, paketli, fast food ürünler tüketmek ya da kendi hoşunuza giden aktiviteler yapmanız gerekir. Dolayısıyla bu durum şekere, şeker ise acıkmaya sebebiyet verecektir.

5 - Metobolizma

Bazı kişilerin metabolizması çok çalıştığından dolayı, yediklerini çabucak eritirler. Hatta yemek yedikçe kilo alması beklenen, ama aksine hiç kilo almayan kişilere çevrenizde rastlamışsınızdır. Bu durum, metabolizma hızından kaynaklanıyor olabilir. Yani mide boşaldığı için tekrar açlık hissi yerine geliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:04
  1. açlık hissi
  2. neden acıkıyoruz
  3. neden sürekli açım
  4. Neden Açım Neden Şişmanım
  5. devamı yemek yemek istiyorum

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin’de su baskınları nedeniyle 200’ü aşkın kişi mahsur kaldı
    1. Çin’de su baskınları nedeniyle 200’ü..
    2. Minik Evrim'den 1 yıldır haber yok
    3. ÖSO’ya yönelik bombalı saldırı: 1 ölü
    4. İngilizler yazdı! Türkiye PKK'nın..
    5. Sıcaktan bunalan yavru kedi aracın..
    6. Böbrek taşı ağrıları yaz aylarında..
    7. Sınır hattında 5 bin paket kaçak..
    8. Hamilelik sonrası vücut problemlerine..
    9. Avrupa'da ilginç olay! Savaş uçakları..
    10. Asırlık atçılık geleneği nesilden..
    11. Altyapıya yapılan yatırım ilk..
    12. Hedef, Rusya ile yıllık 100 milyar..
    13. Muğla’da çöplük yangını
    14. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava..
    15. Van’da 19 bin 719 paket kaçak sigara..
    16. Hava Kuvvetlerine FETÖ operasyonu!
    17. Akdeniz’de okulların fiziki koşulları..
    18. Aile Sosyal Destek Programı yüzleri..
    19. Beyaz dişler özgüven sağlıyor
    20. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    21. Neden sürekli acıkıyoruz? Açlık..
    22. Jandarma komutanından 15 Temmuz öncesi..
    23. Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü..
    24. Rus itfaiyeciler yangından..
    25. Sivas’ta Türkmenistan Kültür Günleri
    26. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının..
    27. 26 yıl sonra Yunanistan iktidarında!..
    28. Borsa güne yatay başladı
    29. Gençlerbirliği gençlerinden umutlu
    30. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin..
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Bunlara borç vermeye, kız vermeye kalkmayın
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Bunlara borç vermeye, kız vermeye kalkmayın
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti