Neden şaşırdın Barış kim olacaktı orada? FETO'nun yanında kalan isimleri duyunca...

Halk TV canlı yayınında konuşan Toygun Atilla, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Atilla, "Şu anda Fetullah Gülen'in olduğu hastane bilinmiyor, saklanıyor ama şunu biliyorum; FBI'dan üç yetkili şu an bu hastanede." dedi.

ABD ajanlarını değil de kimleri bekliyordun Barış?

Barış Pehlivan, Atilla'nın sözleri karşısında şaşırmış gibi davranarak, "Bir dakika, çok önemli bir manşet verdin. Üç FBI görevlisi şu anda Fetullah Gülen'in kaldığı hastanede." ifadelerini kullanarak rejiye şöyle seslendi:

Arkadaşlar manşeti, KJ'yi böyle atalım lütfen. Üç FBI görevlisi şu anda Fetullah Gülen'in kaldığı hastanede.

Hala cemaat diyebilecek mi?

Barış Pehlivan'ın kendisini şaşırttığını iddia ettiği bu bilgiyi duyduktan sonra FETÖ'ye hala cemaat deyip demeyeceği merak konusu oldu.