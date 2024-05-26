Neden Real Madrid'e imza attığını söylemiyorsun? sorusuna Mbappe'den böyle cevap! Olay gönderme

Paris Saint-Germain'e kupayla veda eden Kylian Mbappe, Lyon maçının ardından geleceğine ilişkin gelen soruları yanıtladı.

MBAPPE: "HER ŞEYİN BİR ZAMANI VAR"

Kylian Mbappe, "Neden Real Madrid'e imza atacağını söylemiyorsun?" şeklindeki soruya, "Çünkü bence yapılacak en iyi şey vedalaşmanızı bitirmek. Tek istediğim iyi bitirmekti. Her şeyin bir zamanı vardır. Yeni kulübümü zamanı gelince açıklayacağım." cevabını verdi.

"HALA DETAYLAR VAR"

Mbappe yeni kulübünü EURO 2024'ten önce mi açıklayacağının sorulması üzerine ise, "Henüz bilmiyorum. Hala detaylar var. En önemli şey kazanmak, bu son duyguları yaşamaktı." ifadelerini kullandı.

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