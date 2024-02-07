  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Neden hala sokağa çıkmadığı belli oldu! İmamoğlu o günü bekliyormuş
Gündem

Neden hala sokağa çıkmadığı belli oldu! İmamoğlu o günü bekliyormuş

Yeniakit Publisher
2024-02-07 08:42:00 - 2024-02-07 08:45:10
Neden hala sokağa çıkmadığı belli oldu! İmamoğlu o günü bekliyormuş

Türkiye yerel seçimlere giderken birçok aday çalışmalarına hız verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Şubat sevgililer gününde sahada olacak.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sevgililer Günü olan 14 Şubat'ta sahaya çıkacağını belirterek, ilçe ve pazarlara gidileceğini, 24 saatlik bir çalışma olacağını kaydetti.

 

Erkin, bugünkü köşe yazısında 14 Şubat'ta yapılacak saha çalışmalarına ilişkin şu bilgiyi verdi;

" '13 Şubat’ta lansman var. 39 ilçe belediye başkanıyla birlikte Haliç’te tanıtım yapılacak. Ekrem İmamoğlu da 14 Şubat itibarıyla da sahaya çıkmış olacak. Sevgililer Günü’ne denk geldi.'

31 Mart’a doğru giderken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kanadında çalışmalar hızlandı ve kaynaklar 14 Şubat’ı işaret etti. İmamoğlu, 13 Şubat’ta tanıtımı yaptıktan sonra 14 Şubat günü de 24 saat çalışma temposunun içine girecek. İBB Başkanı’na yakın isimlere 'Nasıl bir çalışma olacak?' diye sorduğumda şu bilgiyi verdiler: 'Şu anda açılışlar var. İlçelere gideceğiz, pazarlara gideceğiz. 24 saat çalışma olacak.' "
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Akşener’in en yakını anlattı... İmamoğlu ve Yavaş çağrısının arka planı
Akşener’in en yakını anlattı... İmamoğlu ve Yavaş çağrısının arka planı

Siyaset

Akşener’in en yakını anlattı... İmamoğlu ve Yavaş çağrısının arka planı

"İstanbul ittifakı çağrısı yapmıştım. İyi ki yapmışım" diyen İmamoğlu DEM’liyor
“İstanbul ittifakı çağrısı yapmıştım. İyi ki yapmışım” diyen İmamoğlu DEM’liyor

Gündem

“İstanbul ittifakı çağrısı yapmıştım. İyi ki yapmışım” diyen İmamoğlu DEM’liyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösteren İmamoğlu'na Murat Kurum'dan kızdıracak cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösteren İmamoğlu'na Murat Kurum'dan kızdıracak cevap

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösteren İmamoğlu'na Murat Kurum'dan kızdıracak cevap

Ne oldu İmamyan, yol çekiyordun Demirtaş'a? İmamoğlu’ndan DEM yorumu yok!
Ne oldu İmamyan, yol çekiyordun Demirtaş'a? İmamoğlu’ndan DEM yorumu yok!

Siyaset

Ne oldu İmamyan, yol çekiyordun Demirtaş'a? İmamoğlu’ndan DEM yorumu yok!

Ekrem İmamoğlu’nu kahreden haber! O isim, böyle duyurdu
Ekrem İmamoğlu’nu kahreden haber! O isim, böyle duyurdu

Medya

Ekrem İmamoğlu’nu kahreden haber! O isim, böyle duyurdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23