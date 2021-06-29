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Ekonomi Necmettin Erbakan Üniversitesi 35 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Necmettin Erbakan Üniversitesi 35 öğretim üyesi alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi, belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda 35 öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 13:10:00 -
Necmettin Erbakan Üniversitesi 35 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir. Adaylar; http://www.erbakan.edu.tr internet adresinden erişebilecekleri Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ne göre hazırlayacakları puan tablolarını dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Profesör ve Doçent adaylarının 29.06.2021 tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

ADRES: Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Yaka Mah. Kasım Halife Sok. No: 11/1 (A Blok) Pk: 42090 Meram/KONYA

Telefon: (0 332) 221 06 22-28

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