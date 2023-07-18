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Ekonomi Necmettin Batırel'den bomba "Merkez Bankası" iddiası! "Son gelen haberlere göre..." deyip duyurdu
Ekonomi

Necmettin Batırel'den bomba "Merkez Bankası" iddiası! "Son gelen haberlere göre..." deyip duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-07-18 12:29:00 -
Necmettin Batırel'den bomba "Merkez Bankası" iddiası! "Son gelen haberlere göre..." deyip duyurdu

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Merkez Bankası'nın politika faizini perşembe, yüzde 15'ten yüzde 18,25'e çıkaracağını belirtti.

 

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Merkez Bankası'nın politika faizini perşembe, yüzde 15'ten yüzde 18,25'e çıkaracağını belirtti.

Batırel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dün 0,5'e varan günlük yükselişler yapan döviz kurlarındaki artışın nedeninin, piyasanın faiz kararını beğenmemesi olduğunu ifade etti.

Piyasada medyan beklenti yüzde 20

Batırel "Son gelen haberlere göre merkez bankası 20 Temmuz'daki toplantısında faizi 325 baz puan artırarak 18.25'e çıkaracak. Piyasa bu artışı yeterli görmediği için kurlarda yükseliş yaşanıyor" dedi.
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Piyasa beklentisi ise Merkez Bankası'nın faizi 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye çıkarması yönünde.

 

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