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Dünya Alman ordusunda Rusya hareketliliği
Dünya

Alman ordusunda Rusya hareketliliği

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Alman ordusunda Rusya hareketliliği

Almanya ve Rusya arasındaki gerilimde her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Alman ordusu, Rusya kaynaklı sabotaj tehdidini "ciddi" seviyesine yükseltti.

Alman ordusunun, Rusya kaynaklı sabotaj tehdidi değerlendirmesini "ciddi" seviyesine çıkardığı bildirildi.

Alman kamu yayıncısı WDR ve Süddeutsche Zeitung gazetesinin ortak haberine göre, Alman Silahlı Kuvvetlerinin hazırladığı iç raporda Alman ordusuna yönelik Rusya kaynaklı sabotaj tehdidinin ilk kez "ciddi" seviyesine yükseltildiği belirtildi.

Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) bulunması gibi olaylara işaret edilen raporda, bu olayların, Rusya'nın uzun süredir Alman ordusunun birliklerine ve tesislerine karşı "neredeyse kesin olarak harekete geçme kapasitesine sahip olduğunu" gösterdiği savunuldu.

Büyük olasılıkla Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin siyasi düzeyde ve toplumun genelinde zayıflatılmasının amaçlandığı ileri sürülen raporda, Moskova'nın Ukrayna'ya sağlanan her türlü desteği etkisiz hale getirmeyi ve böylece Ukrayna'nın savunma kapasitesine zarar vermeyi hedeflediği iddia edildi.

 

Raporda, Rusya'nın İHA'ları kullanarak Almanya'ya ve Alman ordusuna karşı "kinetik veya ölümcül etkiyle zarar verme niyeti taşıyarak" şimdiye kadar aşılması beklenmeyen bir kırmızı çizgiyi geçtiği kaydedildi.

Haberde ise Alman ordusunun tehdit değerlendirme skalasındaki "ciddi" seviyesinin, en yüksek ikinci seviye olduğu aktarılarak, bu seviyenin yükseltilmesinin Alman ordusunun güvenlik tedbirlerini genişletmesini beraberinde getirebileceği belirtildi.

Almanya'da 4 Ağustos'ta Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA'nın bulunmasının ardından eylül ortasında bir çiftçinin Wunstorf askeri hava üssünün yakınlarında bir İHA'yı fark ettiği ifade edilmişti.

Wunstorf'ta bulunan İHA'nın Leipzig-Halle Havalimanı'ndaki İHA ile benzerlik taşıdığı belirtilmişti.

Almanya'nın dış istihbaratından sorumlu Federal İstihbarat Servisinin (BND) Başkanı Martin Jaeger de 5 Ekim'de yaptığı açıklamada, Rusya'nın Almanya'ya karşı "gölge savaşı" yürüttüğünü iddia ederek Almanya'nın, Rusya ile "şiddet içeren bir ihtilafa sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya" olduğunu ileri sürmüştü.

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