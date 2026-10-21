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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İşte görüşmenin detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü.

İletişim Başkanlığı'nın görüşmeye dair açıklaması şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Azerbaycan’ın kardeşlik hukukundan aldığı güçle iş birliğini daha ileri seviyelere taşıyacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, Azerbaycan’ın bağımsızlığının 35’inci yıl dönümünü bir kez daha kutlarken Aliyev’i, Ankara’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13’üncü Zirvesi’ne davet etti.

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