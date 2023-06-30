Gümrükte avuç avuç gram altın kaptırdıkları ortaya çıktı! Herkes şaşkın

Gümrük görevlileri, polisle iş birliği içinde 28 Haziran 2023'te Batrovci sınır kapısında bir minibüsün ön paneline gizlenmiş 200'e yakın altını kaçırma girişimini engelledi.

Vaka, sürücü dışında üç yolcunun da bulunduğu İtalyan plakalı bir minibüs detaylı inceleme için seçildiğinde ortaya çıktı.

Gümrük memuru tarafından bildirecek bir şeyleri olup olmadığı sorulduğunda, orada bulunanların hepsi olumsuz yanıt verdi.

Ancak yapılan detaylı incelemede aracın ön iç kısmında, radyo ile vites kolu arasında içi altın dolu üç adet sigara kutusu bulundu.

Bulunan 193 tane toplam ağırlığı 946,4 gram olduğu açıklandı.

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