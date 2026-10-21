Günün komedisi ‘Muhasebeci Kenan’dan geldi! ‘Özgür Özel Cumhur İttifakı'na katıldı’

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, AYM’nin kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Yılmaz, “Anayasa Mahkemesinin kararını kınıyoruz. Anayasa Mahkemesi yanlış bir karar verdi. Açıkça iltibasın olduğunu onlar da biliyor; ama bu karar belli ki siyasi pazarlıkların sonucu alındı. Zaten onun emareleri geliyordu bize, bir siyasi pazarlık olduğu. Çünkü özellikle Sayın Özel'in, Bahçeli üzerinden ve hükümete karşı böyle daha yumuşak bir tavra girmesi, onların getirdiği yasa tekliflerini onaylamaya çalışması, başka konular ve bir sürü konuda aslında yakınlaşmaya başladılar. Yani sanki muhalefette görünüyormuş gibi; ama o taraflı bir yakınlaşma süreci oldu” diye konuştu.

‘SOKAKTAKİ İNSAN DA KARIŞTIRIYOR’

AYM’nin kararının kendilerini mağdur ettiğini söyleyen Yılmaz, “Bu bizi mağdur etti. Neden etti? Çünkü sokaktaki insan da karıştırıyor. Ayrıca üyelikler karışmış, bağışlar karışmış, başka şeyler karışmış ve bunları biz iletmiştik. Demek ki bunların bir önemi yokmuş. Benim yapabileceğim, gidebileceğim herhangi bir yer yok. Anayasa Mahkemesinin kararlarını beğenmiyorum, kınıyorum ama itiraz edebileceğimiz başka bir mecra yok. Samimi olsalardı bu ismi koymazlardı. Belli ki bizim siyasette yer edinmemizi birileri de istemiyor. Bizim önümüzü kesmek istiyorlar. Yani bizi böyle köşeye sıkıştırmak istiyorlar. Mesela bugün onların kanallarından hiç gelmediler. Bu da şu anlama geliyor; demek ki bunlar hükümetle anlaştılar. Cumhur İttifakı'na Özgür Özel'in katılımı hayırlı uğurlu olsun; ama bizden uzak olsun" dedi.