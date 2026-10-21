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Gündem Türkiye’nin kararlı duruşu Bağdat’a geri adım attırdı! Terör yuvaları tek tek temizlenecek!
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Türkiye’nin kararlı duruşu Bağdat’a geri adım attırdı! Terör yuvaları tek tek temizlenecek!

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Türkiye’nin kararlı duruşu Bağdat’a geri adım attırdı! Terör yuvaları tek tek temizlenecek!

Türkiye’nin sınır ötesinde yürüttüğü başarılı operasyonlar ve diplomasideki dik duruşu meyvelerini vermeye devam ediyor. Irak hükümeti, ülke topraklarının komşu ülkelere karşı bir tehdit unsuru olarak kullanılmasına müsaade edilmeyeceğini ilan ederek, eli kanlı terör örgütü PKK’nın Irak’tan sökülüp atılması için Türkiye ile üst düzey koordinasyon yürütüldüğünü açıkladı.

Irak hükümeti: PKK’nın Irak’tan çıkarılması için Türkiye ile üst düzey koordinasyon yürütülüyor

Irak hükümeti, topraklarının komşu ülkelere yönelik tehdit amacıyla kullanılmasına izin verilmeyeceğini, terör örgütü PKK’nın Irak’tan çıkarılması için Türkiye ile koordinasyon içerisinde olduklarını bildirdi.

Irak Hükümet Sözcüsü Haydar Abbudi, ülkesinin resmi ajansı INA’ya açıklamada bulundu.

Abbudi, İran ile Irak arasındaki Şeyb Sınır Kapısı'nın teknik açıdan henüz kullanıma hazır olmadığını, iki ülke arasındaki ticaretin ise diğer sınır kapıları üzerinden sürdürüldüğünü belirtti.

 

Irak’ta Husilere ait karargahların bulunduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu savunan Abbudi, ülke topraklarının komşu ülkeleri tehdit etmek amacıyla kullanılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Abbudi, Irak’taki terör örgütü PKK dosyasının çözümü ve Irak’tan çıkarılması konusunda Türkiye ile üst düzey koordinasyon yürütüldüğünü kaydetti.

Iraklı Sözcü, Irak'taki İranlı Kürt silahlı gruplar meselesinin çözümü için İran ile üst düzey koordinasyon sağlandığını ve bu kapsamda ortak bir komite oluşturulduğunu belirtti.

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