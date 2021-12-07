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Biyografi Necmettin Batırel kimdir? Necmettin Batırel nereli kaç yaşında? Necmettin Batırel ne iş yapıyor?
Biyografi

Necmettin Batırel kimdir? Necmettin Batırel nereli kaç yaşında? Necmettin Batırel ne iş yapıyor?

Dolar tahminleriyle gündem olmayı sürdüren Necmettin Batırel kimdir? 'Doları olanın serveti mum gibi eriyecek. Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen ekonomist Necmettin Batırel’in her açıklaması büyük bir dikkatle takip edilmekte. Peki dolar, altın, üretim üzerine açıklamalarda bulunan Necmettin Batırel kimdir? kimir? Necmettin Batırel kimdir? nereli? Necmettin Batırel ne iş yapıyor? Necmettin Batırel mesleği ne? İşte Necmettin Batırel hayatı, biyografisi, özgeçmişi.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 11:32:00 - 2021-12-07 11:32:54
Necmettin Batırel kimdir? Necmettin Batırel nereli kaç yaşında? Necmettin Batırel ne iş yapıyor?

Necmettin Batırel kimdir? Necmettin Batırel kaç yaşında, nereli? Necmettin Batırel biyografisi!

Necmettin Batırel kimdir? 

Necmettin Batırel,1946'da İstanbul'da doğdu. Gazetecilik Yüksek Okulundan 1968 yılında mezun olan Necmettin Batırel,  Son havadis, Babialıde Sabah, Türkiye gazetelerinde muhabirlik görevlerini yapmasının ardından, ekonomi müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü ve yayın koordinatörlüğüne kadar yazılı ve görsel basında farklı kademelerde rol almıştır. 2002 - 2013 seneleri arasında TGRT haber televizyonunda piyasa analizleriyle tanınmaktadır. Şu anda Türkiye Gazetesinde Salı ve Cumartesi günleri ekonomi yazıları yazılıyor. 18 Şubat 2016'dan itibaren TRT haber televizyonunda ekonomi 7/24 programının tüm editörlüğünü yürütüyor. 45 yıllık evli olan Necmettin Batırel iki oğlundan birini 2015 senesinde maalesef kaybetmiştir.

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