Necmettin Batırel kimdir? Necmettin Batırel nereli kaç yaşında? Necmettin Batırel ne iş yapıyor?

Necmettin Batırel kimdir? Necmettin Batırel kaç yaşında, nereli? Necmettin Batırel biyografisi!

Necmettin Batırel kimdir?

Necmettin Batırel,1946'da İstanbul'da doğdu. Gazetecilik Yüksek Okulundan 1968 yılında mezun olan Necmettin Batırel, Son havadis, Babialıde Sabah, Türkiye gazetelerinde muhabirlik görevlerini yapmasının ardından, ekonomi müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü ve yayın koordinatörlüğüne kadar yazılı ve görsel basında farklı kademelerde rol almıştır. 2002 - 2013 seneleri arasında TGRT haber televizyonunda piyasa analizleriyle tanınmaktadır. Şu anda Türkiye Gazetesinde Salı ve Cumartesi günleri ekonomi yazıları yazılıyor. 18 Şubat 2016'dan itibaren TRT haber televizyonunda ekonomi 7/24 programının tüm editörlüğünü yürütüyor. 45 yıllık evli olan Necmettin Batırel iki oğlundan birini 2015 senesinde maalesef kaybetmiştir.