Necmettin Batırel, güzel gelişmeleri ardı ardına sıraladı! Ah şundan da bi kurtulsak, mutluluk zirveye ulaşacak

Necmettin Batırel, Türk ekonomisinin son dönemdeki büyük başarısını ele aldı. ABD yaptırımları ve pandemi gibi zorluklara rağmen Türkiye'nin sanayi üretimindeki artışa dikkat çeken Batırel, işsizlik oranının son 12 yılın en düşük seviyesine indiğini belirtti. Batırel, Türkiye'nin yabancı yatırımcıların ilgisini çektiğini ve ekonominin hızla büyüdüğünü vurguladığı Türkiye gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"ABD yaptırımları ile pandemi ve deprem felaketini atlatan Türk ekonomisi tarih yazıyor. Başka bir ülke bu kadar ağır krizler karşısında erirdi. Hükûmet, milletvekili seçimlerinden sonra aldığı cesur kararları tavizsiz uyguladı, sonunda mutlu sona ulaşıldı. Rakamlar asla yalan söylemez. Sanayi üretimi artıyor, işsizlik 8,4 ile son 12 yılın en düşük seviyesinde... 32 milyon 920 bin kişi istihdam ediliyor. İş gücü 36 milyona dayandı. 'Gri liste'den çıkışımızdan sonra yabancı yatırımcı yönünü Türkiye’ye çevirdi. 1 haftada 1 milyar 661 milyon dolarlık menkul kıymet aldılar. 8 hafta sonra ilk defa hisse senetlerinde pozisyon açtılar. Tahvil alımları yılbaşından bu yana 9,6 milyar doları buldu. Tahvil stokları 12,4, hisse stokları 40,8 milyar dolara ulaştı. Merkez Bankasının rezervleri 148,4 milyar dolarla tarihî zirvesinde. Net rezervler 1 haftada 4 milyar dolar artarak 43,6 milyar dolara çıktı. Swap hariç net rezervler 18,1 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler 11,6 milyar dolar olmuştu. Yerli yatırımcı 1,7 milyar dolar daha sattı...

Türkiye hızla büyüyor, istihdam artıyor, kasalarımız ağzına kadar döviz doldu... Hazine'nin tam 8 yıl sonra 2032 yılında ödeyeceği Eurobondlar havada kapışıldı. 1,75 milyar dolarlık ihraca 4 kat talep geldi. Soruyorum size ekonomiye uzun vadeli güven olmasa bu rağbet yaşanır mıydı? Yurt dışından doğrudan yatırım yağmaya başladı. Ticaret Bakanlığı Çin’den ithal edilen araçlara %40 vergi uygulayacağını açıklayınca, bundan kurtulmak isteyen dünyanın en büyük elektrikli araç üreti­cisi Çinli BYD 1 milyar dolar yatırımla Türkiye'de fabrika kurmaya karar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın huzurunda tarihî anlaşma imzalandı. Manisa’da kurulacak fabrika 12 aydan önce tamamlanacak, yıllık 150 bin araç üretilecek. 5 bin kişiye istihdam sağlanacak. BYD’nin gelişi büyük yeni yatırımların gelmesini sağlayacak. Nitekim ilk adım atıldı bile. Almanya'nın en büyük otomobil tedarikçisi ZF Friedrichshafen, siyasi ve ekonomik şartlar nedeniyle üretimini Türkiye’ye kaydırma kararı aldı.

Diyorum ki, Avrupa’dan ithal edilen otomobillere de ek vergi uygulansa acaba onlar da üretimlerini Türkiye’de yapmaya karar vermezler miydi? Çok güzel olurdu ama AB ülkeleri ile 28 yıldır gümrük birliğimiz var, gümrük vergisi ve kota iki taraf da birbirine uygulayamaz. Karşılıklı ticaret 211 milyar dolar, dengedeyiz. Türkiye’de hem yatırım hem maliyet ucuz, hem de ihracat kolay... Otomotiv sanayimiz için büyük fırsat kapısı açıldı. Ülkemizde üretilecek bu araçlarda yerli ürün oranı artacak. 19 Temmuz’da uluslararası kredi kuruluşu Moody’s Türkiye’nin kredi notunu iki kademe arttırdıktan sonra asıl fon girişi başlayacak...

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Size bir başka güzel gelişmeyi aktarayım; İsviçre'nin en büyük bankalarından UBS'nin "2024 Küresel Servet Raporu"na göre Türkiye, TL cinsinden kişisel servet artışında yaklaşık yüzde 157'lik büyüme ile birinci sırada yer aldı. Ülkedeki milyoner sayısı 5 yıl içinde yüzde 43 artacak. Her şey dört dörtlük ama şirketler yüksek kârdan vazgeçip de şu enflasyondan da ah bi kurtulsak, mutluluk zirveye ulaşacak."