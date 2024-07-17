Necmettin Batırel, bugünkü hayat pahalılığının temelinde neyin yattığını açıkladı: Eğer bizi o beladan kurtaran Erdoğan olmasaydı...

Necmettin Batırel, 15 Temmuz darbe girişiminin ekonomik etkilerini yazdı. Darbe girişiminin Türkiye’ye maliyetinin 433 milyar dolar olduğunu ifade eden Batırel, Türkiye gazetesindeki yazısında, darbenin ekonomide büyük tahribata yol açtığını belirtti. Batırel, şunları kaydetti:

"FETÖ’nün düzenlediği hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. 252 vatan evladının şehit olduğu olayın Türkiye’ye maliyeti 1,3 trilyon lirayı (2016’da kur 3 TL idi) döviz cinsinden 433 milyar doları buldu. Darbe girişimi ile birlikte ekonomide büyük tahribat yaşandı. 215 düzeyindeki risk primi CDS’ler 277’ye dolar, 2,8 TL’den 3,05 TL’ye tırmandı...

Ülkeye giren yatırımlar bıçak gibi kesildi, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Standard & Poor’s, Moody’s ve Fitch’in kalkışmanın hemen ardından not indirimine gitti. Türkiye yabancı yatırımcının gözünde riskli bir ülke hâline getirildi. Yabancılar ellerindeki tahvil ve hisse senetlerini panik hâlinde sattı, Borsa İstanbul çakıldı, büyüme hızı eksiye düştü, politika faizi %7,5’lardan %24’lere fırladı...

Haziran 2016’da %7,74 olan yıllık TÜFE, %19’ları aştı. Ekonominin her alanında büyük yıkım yaşandı. Haziranda 6 aylık bir yükseliş trendinin ardından 107,4 seviyesine yükselen sanayi üretim endeksi, temmuzda 20 puandan fazla gerileyerek 86,9 seviyesine indi. İhracat temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 azaldı…

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Yavaşlayan tüketim harcamalarıyla birlikte ithalat da temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 düştü. Türkiye'nin AB tanımlı borç stoku 15 Temmuz öncesi yüzde 28 seviyesinde iken izleyen süreçte yüzde 40'a ulaştı. Hedef siyasi iktidar değil, Türkiye ekonomisiydi…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halkı sokağa davet etmesiyle vatandaşlar vücutlarını tanklara siper etti, hain darbe girişimi gerçekleşmedi.

Ama hayat felç oldu... Ardından 1 yıl sonra yaşanan ABD yaptırımları kelimenin tam anlamıyla bütün dengeleri bozdu. Vatandaş ülkeyi yeniden ayağa kaldırmak için olağanüstü çaba sarf eden hükûmete büyük destek verdi. 2017 yılındaki referandumda Anayasa değişikliğini %51,47 oyla kabul etti... Ardından 2018’deki genel seçimlerde Cumhur İttifakı'nı %53,62 oyla göreve getirdi...

İşlerine gelmediği için hatırlamak istemiyorlar, ancak bugün içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntıların ve hayat pahalılığının temelinde 2016 darbe girişiminin çok büyük payı var.

Vatanı FETÖ belasından kurtaran Erdoğan olmasaydı, bugün kolumuz kanadımız kırılmış, ele güne muhtaç olmuş, terör belasında boğulmuştuk. Ne silahımız ne enerjimiz vardı. Ülkeyi uçurumdan kurtaran kahramanları ayakta alkışlıyoruz, vefat edenlere rahmet diliyoruz.

Bizi bugünlere kavuşturan hükûmeti asla unutmayın!

Cenâb-ı Hakk bu millete bir daha böyle sıkıntı yaşatmasın..."