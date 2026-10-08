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Aktüel Necla Uygur hayatını kaybetti
Aktüel

Necla Uygur hayatını kaybetti

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Necla Uygur hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun yerli ve milli oyuncularından merhum Nejat Uygur’un kendisi gibi tiyatro sanatçısı eşi Necla Uygur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türk tiyatrosunun önemli ailesi Uygur'lar, anneleri Necla Uygur'un vefatını derin üzüntüleriyle birlikte duyurdu. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Necla Uygur'un cenaze namazı 9 Ekim Cuma günü Teşvikiye Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak. Uygur, cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

NECLA UYGUR KİMDİR?

Necla Uygur, Türk tiyatrosunun köklü isimlerinden biri olan Uygur ailesinin önemli temsilcilerindendi. Yerli ve milli tiyatrocu Nejat Uygur ile evlenen Necla Uygur, eşiyle birlikte uzun yıllar sahne çalışmalarını sürdürdü. Nejat Uygur ile birlikte tiyatro yapan Necla Uygur, aynı zamanda Türk tiyatrosunun önemli ailelerinden birinin yetişmesinde rol oynadı. Çiftin Ahmet, Kemal, Behzat, Süheyl ve Süha olmak üzere beş çocuğu oldu. Behzat ve Süheyl Uygur da tiyatrocu olarak aile geleneğini sürdürdü. Necla Uygur, eşi Nejat Uygur'un 2013'te hayatını kaybetmesinin ardından da tiyatro dünyasındaki varlığını sürdürdü. Nejat Uygur, 60 yılı aşkın sanat yaşamında Türk tiyatrosunun önde gelen güldürü ustalarından biri olarak tanındı ve 1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanına layık görüldü.

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