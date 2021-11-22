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Yaşam Necla Nazır 'dolandırıldım' demişti! Şok karar
Yaşam

Necla Nazır 'dolandırıldım' demişti! Şok karar

Usta oyuncu Necla Nazır geçtiğimiz aylarda Emirgan'da bulunan evini satışa çıkarmıştı. Nazır,3 milyon dolar istediği evi üzerinden bilgilerini kullanarak sahte sözleşme hazırlayan ve bu şekilde kendisini dolandırmaya çalışan emlakçıdan şikayetçi oldu. Savcılık ise takipsizlik kararı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 10:34:00 -
Necla Nazır 'dolandırıldım' demişti! Şok karar

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un eski eşi ve oyuncu Necla Nazır, İstanbul Emirgan'da bulunan evini satışa çıkardı. Nazır, 3 milyon dolar istediği evi üzerinden bilgilerini kullanarak sahte sözleşme hazırlayan Şahin T. isimli bir emlakçının olduğunu ileri sürerek savcılığa başvurdu. 

Nazır, şüphelinin evi 4 milyon liraya satıyormuş gibi göstermeye çalıştığını iddia etti. Şikayetçi olan ünlü ismin suç duyurusunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Nazır, Emirgan'daki ikametini 3 milyon dolar karşılığında satışa çıkardığını ancak ilan vermediğini sadece aile dostu emlakçı Aziz Doğan'dan yardım istediğini anlattı:

"Vekaletim olduğu iddia edildi"

"Arkadaşım Aziz Doğan beni arayarak evime müşteri çıktığını ve eve bakmak istediklerini söyledi. Daha sonra evime emlakçı ve beraberindeki 4-5 kişi daha bakmak için geldi. Biri 'Tamam artık, ben bu evi satın alıyorum' ifadelerini kullandı. Aziz Doğan'a kapora işleriyle ilgilenmesini söyledim. Bu olaydan sonra akrabamız beni aradı ve evin 4 milyon liraya satılacağını, benim de satacak olan şahısta vekaletim, sözleşmem olduğunu söyledi."

Mahkemeden takipsizlik kararı

Nazır sonrasında Aziz Doğan'ın evin satışı için bilgilerini Şahin T. isimli emlakçıya gönderdiğini belirterek hazırlanan evrakta adının 'Nejla Nazır' olarak yazılmasının da sahtekarlık olduğuna işaret ederek, "Benim bilgim yok, kimseyle de sözleşme yapmadım" dedi. İfadesi alınan Şahin T. iddiaları reddederek, "Ben cep telefonu uygulamasıyla belgeyi gönderdim. Benden yardım istemişlerdi. Kimseyi dolandırmadım" diyerek kendini savundu. Savcılık, Necla Nazır'ın iddia edilen belgenin aslını sunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

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