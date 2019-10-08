Neçirvan Barzani ve Mesud Barzani'den Rusya'ya çağrı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'e gitti. Lavrov, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede, son siyasi gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkiler ve terör tehdidi meselesi ele alındı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ülkesinin terörle mücadelede Irak'a olan desteğinin devam edeceğini söyledi.

IKBY'den Rusya'ya çağrı: Suriye'de kürtlere yardım edin

Rudaw'ın IKBY başkanlığına dayandırdığı haberine göre de Barzani, Lavrov'a Suriye’deki Kürtlerin akıbetinden endişe duyduğunu söyleyerek, Rusya'dan Kürtlerin acı çekmesini önlemek için rol oynamasını istedi.

Mesud Barzani ile de görüştü

Lavrov, IKBY eski Başkanı Mesud Barzani ile de bir araya geldi. Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, son siyasi gelişmelerin yanı sıra Erbil-Bağdat hattındaki sorunlar ile Suriye meselesi ele alındı.

Öte yandan, Mesud Barzani Twitter hesabında, Türkiye’nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Barzani, paylaşımında Suriye'nin kuzeydoğusunu kastederek, şu ifadelere kullandı:

"Batı Kürdistan'daki son gelişmelerden çok endişeliyiz. Birkaç kanalla iletişim halindeyiz ve Rojava halkının başka felaketlere maruz kalmamasını sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."