Necip Hablemitoğlu suikastı ile ilgili son dakika önemli gelişme!

Kırmızı bültenle aranan Bulgaristan'da mahkeme, Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesini reddetti.

Son dakika: Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş'ın Hasköy Mahkemesi'nde Türkiye'ye iadesiyle ilgili yapılan duruşmadan ret kararı çıktı. Dört saat süren duruşmada Göktaş'ın avukatları, müvekillerinin Türkiye'ye iade edilmesi durumunda adil yargılanmayacağını iddia ederek, iade edilmemesini talep etti. Hasköy Mahkemesi, avukatların savunmasını kabul ederek, Göktaş'ın sınır dışı edilmesini reddetti.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı olarak kırmızı bültenle aranan emekli Albay Mustafa Levent Göktaş, 3 Eylül'de Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalanmıştı.

Kırmızı bültenle aranan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş, Hasköy Bölge Mahkemesinde Türkiye'ye iadesiyle ilgili yapılan duruşmada kalp krizi geçirmişti ve ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili açılan dava bugüne kadar gölgede kalan bir isme, Aydın Köstem'e de ışık tutuyor. Silah tüccarı olan Köstem, Hablemitoğ- lu'nu FETÖ adına öldürtmek isteyen Enver Altaylı ile suikastı gerçekleştiren Levent Göktaş ekibini buluşturdu. Köstem, suikastla ilgili hazırlanan iddianamede 4. adam olarak yer alıyor.

Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastiyle ilgili açılan dava, cinayetin karanlık ismi Aydın Köstem'le ilgili bilgileri ortaya çıkardı. Hablemitoğlu'nu FETÖ adına öldürtmek isteyen Enver Altaylı ile suikastçı Levent Götaş'ın ekibini buluşturan Aydın Köstem, davanın da 4 numaralı şüphelisi olarak iddianameye girdi.

İLK İRTİBAT 31 AĞUSTOS'TA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 10 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, dosyanın sanıklarına nasıl ulaşıldığına ilişkin anlatımlara yer verildi. Buna göre, savcılık, suikastın yaşandığı 18 Aralık 2002'den 6 ay önce ve 6 ay sonrasını kapsayacak şekilde tüm Türkiye GSM ve sabit hatların arama detay kayıtlarını aldı. İlk olarak Enver Altaylı'nın telefon trafiği incelemeye alındı. Altaylı'nın, Mustafa Özcan'la ilk irtibatının 31 Ağustos 2002'de olduğu anlaşıldı. Sonrasında ise sık sık görüşmeler yapıldığı belirlendi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Altaylı, suikastı gerçekleştiren Özel Kuvvetler Komutanlığındaki isimlerle irtibatı Aydın Köstem üzerinden sağladı. Enver Altaylı ile Aydın Köstem arasında 108 kez telefon irtibatı bulundu. Köstem ile Levent Göktaş arasında da 109 kez irtibat kurulduğu anlaşıldı. Altaylı'nın, Hablemitoğlu cinayetinin işlendiği tarih olan 18 Aralık 2002 tarihinde saat 21:53'te de Köstem ile irtibat kurduğu tespitler arasında.

4 NUMARALI SANIK

FETÖ ile Göktaş arasında köprü görevi gören Aydın Köstem, iddianamenin 4 numaralı sanığı olarak yer alıyor. Savcılığın hazırladığı iddianamede 'paramiliter' olarak tanımlanan Köstem için "Aydın Köstem sivil bir şahıs olmasına rağmen nasıl bu şekilde üst düzey askeri personelle irtibat kurduğu, Enver Altaylı'ya Levent Göktaş'la olan görüşmesinde aracılık yaptığı hususu akla gelebilir" ifadesi yer alıyor.

Savcılık, "Bu kişiyi tanımak açısından açık kaynaktan yapılan araştırmada, Sovyet yapımı silahların Türkiye'deki pazarlayıcılarından olduğu, silah şirketinin sahibi olduğu, MİT'teki ÖKK orjinli emekli subayların bu şahıs ile irtibat kurarak Rus yapımı bazı silahları Türkiye'ye getirmeye çalıştığı ifade ediliyor. Aydın Köstem ismi karşımıza, asker bazı şahıslar ile sivil bir insan olmanın ötesinde irtibatı olan biri olarak çıkmakta" değerlendirmesini yapıyor.

3 SAYFALIK RAPOR

Dosyanın tutuklu sanıklarından olan Aydın Köstem'in evinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallerden, 1'den 34'e kadar numaralandırılmış maddeler halinde 3 sayfadan oluşan 'ABD istihbarat örgütü CIA' şeklinde başlayan rapor bulundu. Köstem raporla ilgili soruya, "Lobi faaliyetlerinde kullansın diye Amerika'da yaşayan kardeşime gönderdim. O da yakın ilişki içerisinde bulunduğu eski bir senatöre okuduğunu söyledi" yanıtını verdi.

RAKAMLI KODLAMA

Rapor içerisinde kişi isimlerinin yerine '1, 2, 3, 4 ve 5' şeklinde kodlama yapılıyor. Kodlamaya göre 1 numaranın Enver Altaylı, 2 numaranın Mustafa Özcan, 3 numaranın Levent Göktaş, 4 ve 5 numaranın ise Göktaş'a yakın kişiler olduğu ifade ediliyor. Köstem'in bu kişilerle ilgili analizler yaptığı görülüyor.

FETÖ'NÜN 17-25 ARALIK KUMPASI

Raporun 8. maddesinde, "17-25 Aralık operasyonu gerçekten bir darbe teşebbüsüdür. Birazdan bahsedeceğim isimlerden 1, o tarihten birkaç gün önce birlikteyken RTE'nin çok kısa bir süre içinde tasfiye edileceği, kendisi ve ailesinin yakınları ile birlikte öldürüleceği veya hapse atılacağını kin kusarak bana söylemişti" ifadeleri bulunuyor. Köstem, bununla ilgili soruya, "1 numara diye belirttiğim şahıs Enver Altaylı'dır. 17-25 Aralık olaylarından önce bu bilgileri operasyonları yapan FETÖ'cülerden aldığını tahmin ediyorum. Bu konuşmadan birkaç gün sonra 17-25 Aralık operasyonu oldu" dedi.

ÖRGÜTÜN EN GİZLİ İSMİ ALTAYLI

Raporun 16 ve 17'inci maddelerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'deki en gizli ve en güçlü isminin Enver Altaylı olduğundan ve Mustafa Özcan'a çok yakın olduğundan bahsediliyor. 20. maddede ise Enver Altaylı'nın, Levent Göktaş ile uzun süredir çok yakın olduğu belirtiliyor.