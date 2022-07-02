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Gündem Nebati’den Diyarbakır annelerine moral ziyareti
Gündem

Nebati’den Diyarbakır annelerine moral ziyareti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerine moral verdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 23:08:00 -
Nebati’den Diyarbakır annelerine moral ziyareti

Diyarbakır’da temaslarda bulunan Bakan Nebati, aileleri ziyaret ederek onlara karanfil verdi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla Nebati’yi karşıladı. Aileleri dinleyen Nebati, her çocuğun anne ve babasının şefkatine ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Her çocuğun sıkıntı yaşadığı zaman babasını yanında, annesinin de güçlü bakışını görmek istediğini dile getiren Nebati, “Her çocuk bekler, Kürt çocuğu da bekler” diye konuştu. 35 ailenin evladına kavuştuğunu hatırlatan Nebati, diğer ailelerin de çocuklarına kavuşması temennisinde bulunarak, “Her zaman yanınızdayız. Allah yardımcınız olsun” dedi.

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