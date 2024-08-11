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Ne Yunanistan ne de Bodrum: İşte tatilcilerin yeni gözdesi! 5 kilometrelik kuyruk oluştu!

Yeniakit Publisher
2024-08-11 10:56:00 - 2024-08-11 10:58:10
Ne Yunanistan ne de Bodrum: İşte tatilcilerin yeni gözdesi! 5 kilometrelik kuyruk oluştu!

Türkiye'nin turizmine balta vurmaya çalışanlara inat vatandaş tercihini Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Ölüdeniz'den yana kullanmaya başladı. Yoğun ilgiden dolayı girişte 5 kilometrelik araç kuyrukları oluştu.

Tatilini Fethiye'de geçirmeyi tercih edenler trafikte yoğunluğa neden oldu. Jandarma ekiplerinin önlem aldığı bölgede, trafik yoğunluğu gün boyu devam etti.

Belcekız ve Kumburnu Plajlarına ulaşabilen tatilciler ise 35 dereceyi bulan sıcakta denizde yüzerek serinledi.

Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, sezonun çok iyi başlamadığını ancak temmuz itibarıyla Ölüdeniz'de hem trafik hem de müşteri anlamında ciddi yoğunluk yaşandığını belirtti.

Eskiden sadece bayram zamanlarında trafik yoğunluğunun olduğunu hatırlatan Kökten, artık yüksek sezonda trafiğin sürekli sıkıştığını söyledi.
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Kökten, "Ölüdeniz için alternatif yol projemiz var. Yol açılınca bu trafik çilesinden kurtulacağız. Çok daha rahat ulaşım sağlanacak. Projenin gerçekleşmesini bekliyoruz ve bu proje için mutluyuz." ifadesini kullandı.

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