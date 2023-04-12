Ne yaptı etti ama yine olmadı! Sıra dışı yöntemlerle kaçakçılık

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin Habur Gümrük Kapısı’nda yürüttüğü faaliyetler neticesinde, kaçakçılarca denenen ilginç yöntemler gün yüzüne çıkarıldı. Habur’da Gümrük Muhafaza ekiplerince 2023 yılının başından günümüze gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde yaklaşık 32 milyon Türk Lirası değerinde 3 bin 426 adet cep telefonu, 5,5 milyon Türk Lirası değerinde 170 bin 177 paket sigara ve 4 milyon Türk Lirası değerinde 10 bin 219 adet elektronik sigara ve aksamına el konuldu.

Gerçekleştirilen kontrollerde, göğsüne bantladığı son model cep telefonunu gümrük kontrolünden gizleyerek geçirmeye yeltenen şahıs yakayı ele verdi. Vücudunun göğüs kısmına telefon bağlayan şahısın ilginç yöntemi, ekiplerin titiz çalışması neticesinde deşifre oldu.

Yöntemler 'yok artık' dedirtiyor!

Çalışmalarını sürdüren ekipler “yok artık” dedirten bir yakalama daha gerçekleştirdi. Bu sefer de bir yolcunun valizinde bulunan kadın iç çamaşırının iç dolgu kısmına elektronik sigaraların gizlenmiş olduğu tespit edildi. Ekiplerin gerçekleştirdikleri aramalarda başka bir yolcunun ayakkabısının tabanlarında son model cep telefonlarının gizlendiği tespit edildi. Bir diğer yolcunun da beraberindeki cep telefonlarını sünger gibi çeşitli cisimlere sarılı halde geçirmeye çalıştığı görülürken, diğer bir yolcunun ise üzerinde gizlenmiş vaziyette cep telefonları ele geçirildi.

Kontrol faaliyetlerini titizlikle sürdüren ekipler tarafından diğer olaylarda bir arabanın farından piknik tüpünün içerisine, mutfak aletlerinin içerisinden kavanozdaki tahinin içerisine gizlenmiş vaziyette çok sayıda elektronik sigara ele geçirildi. Diğer taraftan bazı yolcuların çayın içerisine paket paket sigara gizlediği ortaya çıkarıldı.

Gümrük Muhafaza ekipleri görevleri esnasında çok defa zula veya umulmadık yerlere gizlenmiş, sıra dışı kaçakçılık yöntemlerini bir bir tespit ediyor, kaçakçılığı engelleyerek ülkemizin olası ekonomik kayıp yaşamasının önüne geçiyor.



Habur’da Gümrük Muhafaza ekiplerince 2023 yılının başından günümüze gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde yaklaşık 32 milyon Türk Lirası değerinde 3 bin 426 adet cep telefonu, 5,5 milyon Türk Lirası değerinde 170 bin 177 paket sigara ve 4 milyon Türk Lirası değerinde 10 bin 219 adet elektronik sigara ve aksamına el konuldu.



Yılın başından bugüne kadar ise Habur’da Gümrük Muhafaza ekiplerince toplamda 280 milyon Türk Lirası değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

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