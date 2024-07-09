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Gündem Ne varsa, yine avukatlarda var! (mı acaba?)
Gündem

Ne varsa, yine avukatlarda var! (mı acaba?)

Yeniakit Publisher
2024-07-09 09:57:00 -
Ne varsa, yine avukatlarda var! (mı acaba?)

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Ne varsa, yine avukatlarda var! (mı acaba?)" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Sivas ve Başbağlar olayları, üç gün ara ile yaşanan iki ayrı dram..

2 Temmuz 1993’de Sivas’ta yaşanılan olayın hemen ardından.

5 Temmuz 1993’de, Başbağlar’a gelen eli kanlı teröristler, Sivas’ta ölenlerin intikamını aldıklarını açıklayarak, aynı sayıda insanı öldürdüler..

Defalarca yazdım..
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Sivas’ta tek bir silah yok.

Başbağlar’da 50’den fazla terörist ve her birinin elinde silah var..

Sivas’ta suçlu tek kişi.. Oteli yakan.. O yakalanmadı. Ama onun dışında onlarca insan idam cezasına çarptırıldı.. Teröristbaşı Apo’nun bile 25 yılda cezaevinden çıkarılması için TSK’dan emekli olmuş bazı subayların açıklamalar yaptığı bu ülkede, sadece gösteri yaptıkları için, olayın üzerinden 31 yıl geçmiş olmasına rağmen, bugün hâlâ Sivas olayından dolayı cezaevinde olan insanlar var..

Başbağlar’da onlarca suçlu var.. Kilometrelerce yürüyerek, ellerindeki silahla, tam da katliam yapma niyeti ile, planlı olarak işlenen cinayet sözkonusu.. Hiçbirisi yakalanmadı. Hiç kimse cezaevinde değil..

Ceza hukukunda genel kuraldır.. Suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir..

Ama her iki olay da, yaşanılan ilin dışındaki yerlerdeki mahkemelerde yargılamaları yapıldı.

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Yorumlar

Adalet diyenler adaleti istemiyor

"Sivas’ta suçlu tek kişi.. Oteli yakan.. O yakalanmadı." Bu yakalanmayan yakalanamadığı için değil yakalanmak istenmediği için yakalanmadığı her türlü ipucundan anlaşılıyor
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