Ne Van Aanholt, ne Ömer Bayram! İşte yeni sol bek!

Galatasaray'da gözler gelecek sezona çevrildi. Sarı-kırmızılılarda öncelikle gündem 11 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimine çevrildi. Daha sonra ise transfere yönelecek Galatasaray'da ilk olarak gelen yönetimin birinci hedefi sol bek transferine çevrildi.

Olağanüstü seçime kısa bir süre kala Galatasaray'la ilgili transfer iddiaları artmaya başladı.

Yeni sezonda ilk olarak gelen yönetimin hoca transferini resmiyete dökmesi beklenirken bir yandan da oyuncu arayışlarına başlandı.

Buna göre transferde sarı-kırmızılılarda kabus gibi geçen sezonun ardından yeni yönetimin güçlü bir kadro ile lige girmek istediği öğrenildi.

Her iki başkan adayı da yeni sezona nokta atış transferiyle girmek istiyor.

Gündemde iki başkan adayının da hoca favorisi Okan Buruk olduğu iddia edildi.

Sarı-kırmızılılarda bu gelişmeler yaşanırken bazı oyuncularında takımdan ayrılması gündemde.

Özellikle yeni sezonda 7+4 kuralı da düşünüldüğünde Galatasaray'da yabancı oyuncu konusunda hata yapılmak istenmiyor.

Portekiz basınında yer alan ve Takvim Gazetesi'nin derlediği habere göre, Sarı- Kırmızılılar'ın Portekiz'den bir sol bek ile ilgileniyor.

Sarı-kırmızılılarda sol bek Patrick van Aanholt'tan beklenen katkı alınamadı.

Hollandalı futbolcu Galatasaray'da 47 karşılaşmada görev aldı.

31 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 3 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Sarı-kırmızılılarda zaman zaman sol bekte Ömer Bayram da görev aldı. 30 yaşındaki futbolcu 2021-2022 sezonunda 29 karşılaşmada görev aldı. Ömer Bayram bu maçlarda 3 asistlik katkı sağladı.

Her iki oyuncunun da performansından memnun kalmayan sarı-kırmızılılar rotayı ilk olarak sol bek transferine çevrildi.

LİSTEDEKİ ADAY YANIS HAMACHE!

Boavista'nın sol beki Yanis Hamache ile ilgilendiğini öne sürdü. Ancak haberi yapan internet sitesine göre Galatasaray'ın bu transferde işi hiç kolay değil. Çünkü 22 yaşındaki futbolcuyla çok sayıda kulüp ilgileniyor. Fransa'dan St. Etienne, Lorient ve Brest, İtalya'dan Sassuolo ve Hollanda'dan Feyenoord'un da Hamache'yi kadrosuna katmak istediği belirtiliyor. Kulübüyle sözleşmesi 2023 yılının Haziran ayında sona erecek olan Cezayir asıllı Fransız futbolcu bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Boavista formasıyla bu sezon 31 maça çıkan Hamache 4 gol ve 4 asistle oynayarak 8 gole direkt etki yaptı. Hücumda çok etkili bir sol bek olan genç yıldız ülkesinde futbola başladı.

Nice'in altyapısında yetiştikten sonra 1 sezon Sırp ekibi Kızılyıldız'da kiralık oynadı. Ardından Nice'in A takımına yükselen Hamache 2020 yılında Boavista'nın yolunu tuttu.