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Ne umutlarla gelmişti o da gidiyor! Duyan, şaştı kaldı...

Wout Weghorst'u Manchester'a kaptıran Beşiktaş'ta Jackson Muleka'nın ayrılığı gündemde. Henüz Wout Weghorst'un yerine kimseyi almayan Beşiktaş'ta, Kongolu Jackson Muleka'ya Mısır temsilcisi Al Ahly talip oldu. Piyasa değeri 6 milyon euro olan oyuncu uygun bir teklif gelmesi halinde elden çıkarılacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 14:01:00 - 2023-01-14 14:07:56
Ne umutlarla gelmişti o da gidiyor! Duyan, şaştı kaldı...

Wout Weghorst'u Manchester'a kaptıran Beşiktaş'ta Jackson Muleka'nın ayrılığı gündemde. Henüz Wout Weghorst'un yerine kimseyi almayan Beşiktaş'ta, Kongolu Jackson Muleka'ya Mısır temsilcisi Al Ahly talip oldu. Piyasa değeri 6 milyon euro olan oyuncu uygun bir teklif gelmesi halinde elden çıkarılacak.

Wout Weghorst ayrılığından hemen sonra Beşiktaş'ta bir isim daha elden çıkarılabilir. Jackson Muleka için Beşiktaş'a resmi ilgi kağıdı geldi.

ÖNCE WOUT WEGHORST, ŞİMDİ DE JACKSON MULEKA

Akşam'a göre; Sezon başlamadan Standart Liege'den kadroya katılan Jackson Muleka'ya Mısır'dan talip var. Mısır ekibi Al Ahly oyuncuyla ilgilendiğine dair Siyah Beyazlılar'a yazı gönderdi. 2027 yılını kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncu için ederini bulması durumunda satılabilir yorumları yapılıyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Kongolu; forvet, sağ kanat ve sol kanat pozisyonlarında oynayabiliyor.

Jackson Muleka bu sezon 16 maça çıkmış ve 5 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.

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