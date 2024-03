Ne saklıyorlar da böyle korkuyorlar? CHP’yi İzmir’de panik sardı

Genel seçimler sonrası seçmen gözünde itibarı iyice dibi gören CHP, İzmir’de dahi korku yaşamaya başladı. Yıllardır, “CHP’nin kalesi” olarak servis edilen İzmir’de iyice saldırgan bir tutum takınan CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, şehirdeki her sokağının pislik koktuğunu, CHP’nin yıllardır yol bile yapmayı beceremediği için şehirdeki tüm yolların tarla yolu gibi olduğunu, her yağmurda il genelini su bastığını, altyapının sıfır olduğunu görmezden geldi ve AK Parti’nin göreve gelmesi durumunda, “Her şeyin mahvolacağını” savundu.

CHP’nin yönetmeye çalıştığı İzmir’de Büyükşehir Belediyesi’nin içler acısı durumu yüzünden işçilerin maaşı ödenemedi, geçtiğimiz gün işçiler görevlerini bırakıp sokağa indi ve eylem yaptı.

CHP’nin emanet oyları hatırlatıldı

Cemil Tugay, ODTÜ Ege Mezunlar Derneği'nin Alsancak'ta bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlediği söyleşisine katıldı. Burada Tugay'a Geçmiş seçimlerde CHP'ye ‘emaneten’ verilen oyların bulunduğu, bunların başka partilere kayması halinde seçimin kaybedilme riskinin olup olmadığı yönünde soru yöneltildi.

“Mahvetmelerini istemem” mavalı

Tugay cevaben şunları söyledi:

“Ben iyi niyetliyim ve bu göreve iyi hazırlandım. Bu görevi üstlenmeye hazırım. Bu yükü taşıyacağımı biliyorum. Yüzümün akı ile çıkacağım. Ne yaptığını bilen biriyim. Rastgele, tesadüfen burada durmuyorum. Bu konuda siz de inisiyatif alın. Sizler de seçmenden CHP'nin adayları için destek isteyin. İnsanlar mantıksız kararlar almasın. Ben de bir insanım. İzmirli bir yurttaş olarak buraya AKP'li birinin gelip de bizi mahvetmesini istemem. Benim neyimi beğenmiyorlarsa onu konuşmak lazım. Demokrasi ortamında yaşıyoruz. Halk birini tercih edecek. O kazanacak. Seçimi kazanacağım yönünde sahadan geri dönüşler alıyorum. Ama diyelim ki son anda bir şeyler yaptılar. İnsanları kandırdılar, kaybettik. Ben üzülürüm. Kendi boyutum kadar üzülürüm. Köşeme çekilirim, bir şekilde hayatıma devam ederim. Ama herkes şunu bilmeli; bu şehir sadece benim şehrim değil. Bu hikaye sadece benim hikayem değil.”

Neyden korkuyorlar?

CHP’nin yıllardır saltanat sürdüğü İzmir’de bu denli saldırgan bir seçim kampanyası yürütmesi ve AK Parti’nin, “Her şeyi mahvedeceğini” savunması, “Neyin açığa çıkmasından korkuyorlar?” sorusunu akıllara getirdi.

Nitekim 2014 yerel seçimlerinde AK Parti’nin adayı olan Menderes Türel Antalya’da seçimleri kazanmış, CHP’li Mustafa Akaydın belediye başkanlığından düşmüştü. Seçimlerin hemen ardından Menderes Türel, belediye evraklarının Boğaçayı Şantiyesi'nde yakıldığını ortaya çıkarmıştı.

Seçim kaybettikten sonra evrak yakacak kadar gizli işler yürüten CHP’de, yıllardır yönetilen İzmir’i kaybetmesi durumunda nelerin ortaya çıkacağı, Cemil Tugay’ın bu saldırgan sözlerinin ardından iyiden iyiye merak konusu oldu!..