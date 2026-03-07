Kur'an'a Hizmet Vakfı'ndan açıklama: "Sistematik iftira kampanyasıyla karşı karşıyayız"

Kur'an'a Hizmet Vakfı, bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında Ayhan Şengüler isimli bir şahsın vakıfla ilişkilendirilmesine yönelik sert bir açıklama yayımladı.

Vakıf, bugün (7 Mart 2026) yaptığı yazılı açıklamada, Şengüler'in vakfın yöneticisi, sorumlusu hatta kurucusu olarak gösterilmesinin gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunun sistematik biçimde yanıltıldığını belirtti.

"Vakfımızla uzaktan yakından ilgisi yok"

Açıklamada, söz konusu haberlerde yer alan olayların vakıfla hiçbir bağlantısı bulunmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "Vakfımızın ismi açıkça ve defalarca kullanılarak sistematik dezenformasyon faaliyeti ve iftira-karalama kampanyası ile linç politikası yürütülmektedir."

Vakıf, bir anne ve kızın ölümüyle sonuçlanan olayların sorumluluğunun kendilerine yüklenmesini de "planlı bir iftira kampanyası" olarak nitelendirdi.

Resmi rapora dayandılar

1997'den bu yana faaliyetlerini şeffaf biçimde sürdürdüklerini ve resmi kurumlar tarafından düzenli olarak denetlendiklerini belirten vakıf, elindeki resmi belgeye dikkat çekti. Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nın 4 Mart 2024 tarihli raporuna göre Ayhan Şengüler'in vakıfla herhangi bir bağlantısı, üyeliği veya çalışan statüsü bulunmuyor.

Hukuki süreç başlatılıyor

Vakıf, açıklamasını hukuki uyarıyla kapattı. Asılsız iddia ve ithamlarda bulunan sosyal medya kullanıcıları ile basın yayın organları hakkında her türlü hukuki yola başvurulacağını duyurdu.

Vakıftan yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Ayhan ŞENGÜLER isimli bir şahsın Kur'an'a Hizmet Vakfının yöneticisi, sorumlusu hatta kurucusu olduğundan bahisle birtakım asılsız ve mesnetsiz ithamlar, iftiralar ile halkı yanıltıcı bilgiler kamuoyuna yayılmakta, yayılmaya da devam etmektedir.

Basın yayın organlarında ve sosyal medya içeriklerinde anlatılan olaylar vakfımızla uzaktan yakından alakası olmadığı halde, vakfımızın ismi açıkça ve defalarca kullanılarak, vakfımıza mal edilmekte, vakfımıza yönelik asılsız ve mesnetsiz iddialarda bulunulmakta, vakfımızın hiçbir şekilde sorumlusu olmayan Ayhan ŞENGÜLER isimli şahıs yönetici, sorumlu hatta kurucu ilan edilmekte, "bunu yapan bu vakıftır, ismi de şudur" denilerek sistematik dezenformasyon faaliyeti ve iftira-karalama kampanyası ile linç politikası yürütülmektedir.

Bir dönem evli kalmış ve boşanmış iki birey arasında gerçekleştiği iddia edilen olayları, uzun bir süredir kullanan karanlık odakların yönlendirmesi sonucu meydana gelen ve bir anne ve kızın ölümü ile sonuçlanan bu elim hadisenin sorumluluğunu vakfımıza yükleme gayreti, planlı bir iftira kampanyasıdır. Anne ve kızın ruhsal hassasiyetlerini kullananların, şimdi de kurumumuzu hedef alarak süreci manipüle etmeye çalıştığı aşikardır. Vakfımızla hiçbir ilgisi olmayan olaylardan hareketle yine vakfımızın sorumlu tutulmaya çalışılmasını en sert biçimde reddediyoruz.

Kur'an'a Hizmet Vakfı 1997 yılından beri faaliyetlerini şeffaf bir şekilde gerçekleştirmekte ve ilgili resmi kurumlar tarafından da düzenli olarak denetlenmektedir. Kaldı ki vakfımıza yönelik uzun bir süredir sistematik ve bilinçli bir şekilde yürütülen dezenformasyon faaliyeti sonucunda vakfımız incelemeye tabi tutulmuş, Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının 04.03.2024 Tarihli Raporu ile de Ayhan ŞENGÜLER isimli şahsın vakfımızla herhangi bir bağlantısı olmadığı gibi vakfımızın hiçbir şekilde sorumlusu, yöneticisi, üyesi ve çalışanı olmadığı da raporlanmıştır.

Bu iftira şebekesinin deşifre edilmesi için hukuki sürecin takipçisiyiz. Kirli odakların algı operasyonlarına karşı hukuk önündeki mücadelemiz kararlılıkla sürecek; asılsız iddia ve ithamlarda bulunan sosyal medya kullanıcıları ve basın yayın organları hakkında da her türlü hukuki hak kullanılmaya devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.