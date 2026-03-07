Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı annelerin acılarını paylaşıyorum

İstanbul'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla düzenlenen iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bu kıymetli organizasyonda emeği geçen tüm kurumlarımıza içten teşekkür ediyorum.

Muhterem eşim ve sevgili kızlarımla birlikte, bir anne, eş, kardeş, yoldaş ve evlat olarak hayatımıza anlam katan değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü şimdiden kutluyorum.

Şehit eşleri ve şehit kızlarının, Gazze'den Suriye'ye, Sudan'a kadar tüm acılarını bilen kadınların da Dünya Kadınlar Günü'nü saygıyla selamlıyorum.

İranlı annelerin, acılarını paylaşıyorum

Yüreği yanan İranlı anneleri selamlıyorum, acılarını paylaşıyorum.

Bugün dünya büyük bir gelir dağılımı adaletsizliğiyle karşı karşıya bundan en çok kadınlar mağdur oluyor. Bugün dünyada batıl inançlardan asabiyede yanlış örf ve adetlerden kaynaklanan ayrımcılık var.

Bu durum en çok kadınları olumsuz etkiliyor. Bugün dünyayı devasa bir markete dönüştüren tüketim çarkı öncelikle kadınlık onurunu hedef alıyor, en fazla kadın emeğini sömürüyor.

Gazze'de İsrail'in 2 yıl boyunca katlettiği 72 binden fazla kardeşimizin çoğu kadın ve masum çocuklar.

Gazze'de İsrail'in iki yıl boyunca katlettiği 72 binden fazla kardeşimizin çoğu kadın ve masum çocuklar. Suriye'de 13,5 yıllık zulmün ardından kayıplarını yüreklerine gömerek yeniden hayata tutunmaya çalışanların çoğu kadın ve çocuklar. Afrika'da kıtlığın, açlığın ve her gün biraz daha derinleşen yoksulluğun yükü altında ezilen yine kadın ve çocuklar. Komşumuz İran'a yönelik saldırıların yükünü sırtlanmak zorunda kalanların ekseriyeti aynı şekilde kadın ve çocuklar.

Bugün maalesef başta bölgemiz olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde çatışma var. Bunun acısını en çok kadınlar çekiyor.

Türkiye, yakın çevresinden başlayarak yeryüzünün farklı noktalarındaki bu adaletsizliklere, zulümlere en güçlü tepkiyi veren ülkelerin başında geliyor

Irk ayrımcılığı, mezhep ayrımcılığı, köken ayrımcılığı bizim kitabımızda yazmadığı gibi cinsiyet ayrımcılığı da bizim kitabımızda yer almaz

Küresel tüketim çarkının kadın emeğini sömürmesine, kadını metalaştırmasına özellikle karşı durmak da insanlığımızın gereğidir.

Her kim kadına ve çocuğa şiddet uyguluyorsa zulmediyorsa insanlıktan nasibi almamış demektir.

Kadın kamu çalışanlarının oranı, sadece son 12 yılda, yüzde 34,2'den yüzde 43,38'e yükseldi

Göreve geldiğimizde yüzde 27,9 olan kadınların, iş gücüne katılım oranını yüzde 34,7 ye çıkardık. Aynı dönemde kadın istihdam oranı yüzde 25,3 den yüzde 31,7 ye çıktı.

16 haftadan 24 haftaya çıkarıyoruz

Hiçbir temeli olmayan 'sözleşme yaşatır' sloganıyla hükümetimizi eleştirenlerin bize örnek gösterdiği ülkelerin kahir ekseriyetinden daha iyi bir yerdeyiz

Kamuda ve özel sektörde çalışan annelerin doğum izin sürelerini 16 haftadan 24 haftaya çıkarıyoruz.

Özel sektörde çalışan babaların babalık iznini de kamuda olduğu gibi 5 günden 10 güne çıkarmayız amaçlıyoruz.