Ne Ruslar Ne Çinliler! O isim detayları açıkladı: Şimdiden yerlerini ayırdılar! 2025'de akın akın onlar gelecek!

Şimdiden yerlerini ayırdılar bile! 2025 yılında ülkemize akın akın onlar gelecek! Ne Rus turistler, ne de Çinliler...

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, 2025 yılı turizm sezonu için erken rezervasyonların başladığını ve ilk taleplerin İngiltere'den geldiğini açıkladı. Kavaloğlu, sezonun olumlu geçtiğini belirterek, dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin tatillerine devam ettiğini ifade etti.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın uluslararası tanıtım çalışmaları sayesinde, bu yıl turizm sezonunun uzayacağını vurgulayan Kavaloğlu, turizmin 12 aya yayılması için yürütülen çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini dile getirdi.

2025 İÇİN BEKLENTİLER YÜKSEK

2025 turizm sezonuna yönelik hazırlıkların tamamlandığını belirten Kavaloğlu, "2025 yılı rezervasyonları için ilk kontratları yaptık. Özellikle İngilizler rezervasyonlarını yapmaya başladı. Öncü rakamlar belli oldu ancak yüzdelik oranlar ekimde belli olacak. 2025'i 'en iyi yıl' olarak geçirebilmek için tüm ön hazırlıklarımızı yaptık. Hem kamu hem özel sektör 2025'in iyi geçirilebilmesi için elinden geleni yapıyor. Yeni yıl sezonu için ciddi rezervasyon alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Erken rezervasyonlar için son tarihin 30 Kasım olduğunu belirten Kavaloğlu, bu tarihte 2025 sezonuna dair önemli verilere ulaşmayı beklediklerini söyledi. Yılın ilerleyen dönemlerinde otellerin fiyatlandırma kampanyalarının açıklanacağını ifade eden Kavaloğlu, "Ülkemizde yaşayanlar erken rezervasyon yaparak çok ciddi fiyat avantajlarından yararlanabiliyor. Oteller 2025 fiyatlarıyla ilgili kampanyalarını ekim ayı itibarıyla açıklamaya başlayacak. Vatandaşlarımızın bu kampanyaları takip etmelerini öneriyorum çünkü gerçekten avantajlı fiyatlar sadece erken rezervasyonlarda oluyor" şeklinde konuştu.

İÇ PAZARDA DA ERKEN REZERVASYON YOĞUNLUĞU BEKLENİYOR!

Kavaloğlu, iç pazarın da erken rezervasyon fırsatlarından faydalandığını belirterek, ekim ve kasım aylarında yerli turistlerden de yüksek talep beklediklerini açıkladı. Özellikle Antalya bölgesinde nisan, mayıs, haziran ayları ile eylül, ekim ve kasım aylarında yapılacak rezervasyonların daha uygun fiyatlı olacağını belirten Kavaloğlu, "Özellikle yerli turistler Antalya'da nisan-mayıs-haziran veya eylül-ekim-kasım dönemine rezervasyon yaptırabilirlerse en indirimli fiyatlardan yararlanabilir. Oteller, bu dönemde yüksek doluluk olan temmuz-ağustosa göre daha uygun fiyat veriyor" dedi.