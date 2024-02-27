  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan İstanbullulara müjde: Deniz altında İstanbul'un iki yakasını bir kez daha bağlayacağız

ASELSAN’dan SİPER Ürün-3 müjdesi geldi! SİPER Hava Savunma Sistemi genel özellikleri neler? 2023'te 20'ye yakın yeni ürün ortaya çıktı!

İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu! 82 ile başlayıp 106'ya kadar....

Dev yatırım! Türkiye'ye 20 milyar dolar geldi

Altında rüzgar tersine dönecek! İslam Memiş'ten gram altın uyarısı!

İmamoğlu medyasından Akşener'e salvolar

Türkiye'yi etkileyecek kararı maalesef aldılar! Bundan sonra motorin satmayacaklar

Fahiş fiyatın önüne geçiliyor! Ramazan ayı öncesi 10 ilde market denetimi!

Cem Küçük milyonlarca emekli ile ilgili sürpriz gelişmeyi duyurdu: AK Parti tespiti yapmış

Gazze için 'feda' eylemi düzenlemişti: Amerikan ordusundaki kahraman asker öldü
Yaşam Ne olduğunu anlayamadı! Gökten yağmur değil lastik yağdı
Yaşam

Ne olduğunu anlayamadı! Gökten yağmur değil lastik yağdı

Yeniakit Publisher
2024-02-27 15:30:00 -
Ne olduğunu anlayamadı! Gökten yağmur değil lastik yağdı

İstanbul Zeytinburnu'nda yolda yürüyen kadının üzerine lastik yağdı.

 Zeytinburnu'nda 1. kattaki dairenin balkonunda bulunan 5 otomobil lastiği kaldırımda yürüyen kadının yanına düştü. Kadın lastiklerin altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, 22 Şubat günü Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. kattaki dairenin balkonunda bulunan 5 adet otomobil lastiği üzerinde durduğu ahşabın çürümesi nedeniyle kaldırımda yürüyen kadının üzerine düştü. Neye uğradığını şaşıran kadın lastiklerin altında kalmaktan son anda kurtulurken, kadının bacağına çarpan lastik nedeniyle hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Lastiklerin çarptığı iki araçta ise hasar oluştu. Olayla ilgili konuşan mahalle sakini, "Lastikler balkonda ahşabın üzerinde duruyordu. Ahşabın çürümesinden dolayı komşunun balkonundan aşağı düşüyor" dedi.

"Lastikler park halindeki aracın üstüne düşmüş"

Olayı gören mahalle sakini Celal Tuvan, "Baktım bir kadının başına toplanmışlar. Lastikler park halindeki aracın üstüne düşmüş. Bir de minibüsün önüne değmiş, araca zarar vermiş. Polisler geldi, kadın daha sonra gitti" şeklinde konuştu.

Lastiklerin düştüğü an güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde lastiklerin kaldırımda yürüyen kadının yanına düştüğü ve araçlara çarptığı görülüyor.

Daha dikkatli bakın! Burası depo mu cami mi?
Daha dikkatli bakın! Burası depo mu cami mi?

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Daha dikkatli bakın! Burası depo mu cami mi?

Adana'nın simge yapısı yıkılıyor
Adana'nın simge yapısı yıkılıyor

Yaşam

Adana'nın simge yapısı yıkılıyor

Karayaka beldesi bakın ismini nasıl almış!
Karayaka beldesi bakın ismini nasıl almış!

Yaşam

Karayaka beldesi bakın ismini nasıl almış!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23