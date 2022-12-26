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Medya Ne oldu, rengin soldu Macron! Erdoğan tarafından defalarca...
Medya

Ne oldu, rengin soldu Macron! Erdoğan tarafından defalarca...

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Paris'i yakıp yıkan PKK'lı teröristlerin görüntülerini görünce "Biz size yıllardır destek veriyoruz, neden bizim şehirlerimize saldırıyorsunuz" dediğine emin olduğunu belirten Mehmet Barlas, "Terör örgütlerinin kutsalı, vefa ve acıma duygusu yoktur. Bunu Fransa acı bir tecrübe ile öğrenmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 15:51:00 -
Ne oldu, rengin soldu Macron! Erdoğan tarafından defalarca...

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Paris'i yakıp yıkan PKK'lı teröristlerin görüntülerini görünce "Biz size yıllardır destek veriyoruz, neden bizim şehirlerimize saldırıyorsunuz" dediğine emin olduğunu belirten Mehmet Barlas, "Terör örgütlerinin kutsalı, vefa ve acıma duygusu yoktur. Bunu Fransa acı bir tecrübe ile öğrenmiş oldu" ifadelerini kullandı. 

"Macron bilmelidir ki bu filmin sadece fragmanı. Fransa, PKK'nın biraz üzerine gitsin, gör bakalım daha neler oluyor. FETÖ ve PKK'ya tam destek veren Yunanistan ve diğer Batı ülkelerine umarım bir ders olmuştur" diyen Barlas, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Başta PKK ve FETÖ olmak üzere Türkiye düşmanı tüm terör örgütlerine kol kanat geren Fransa, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından defalarca uyarılmıştı. "Bir gün Avrupa başkentlerinde terör eylemi yapacaklar" denildiğinde Batı ülkelerinde ciddiye alınmamıştı. Şimdi Fransa, İngiltere ve Yunanistan'ın başkentlerinde PKK eylemlerine şahit oluyoruz. Özellikle Fransa çok şaşkın. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris'i yakıp yıkan PKK'lı teröristlerin görüntülerini görünce "Biz size yıllardır destek veriyoruz, neden bizim şehirlerimize saldırıyorsunuz" dediğine eminim. Yılardır sözde barışçıl siyaseti savunan, 6'lı masanın gizli ortağı HDP'nin eski Eş Başkanı Sezai Temelli Twitter'dan "Bırakın Paris yansın" diyerek PKK'ya tam destek vermiş. Sonra Avrupalı dostlarından gelen uyarılar nedeniyle bu mesajı silmek zorunda kalmış. Sosyal medyadan kendisine "Silersin tabii Sezai, Fransa'da 'hukuk' var, adımını atamazsın" denilmiş.

Terör örgütlerinin kutsalı, vefa ve acıma duygusu yoktur. Bunu Fransa acı bir tecrübe ile öğrenmiş oldu. Ancak Macron bilmelidir ki bu filmin sadece fragmanı. Fransa, PKK'nın biraz üzerine gitsin, gör bakalım daha neler oluyor. FETÖ ve PKK'ya tam destek veren Yunanistan ve diğer Batı ülkelerine umarım bir ders olmuştur."

 

 

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Yorumlar

fetösavar

vahşi bir hayvanı bile ehlileştirebilirsiniz ama terör ve terörizm başka bir şey... uzaktan yakından ilişkili olmayacaksın...
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