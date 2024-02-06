  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Marmara için süre doldu: İstanbul’da 70-80 bin yapı risk altında!

Muhalefet yine yalana sarıldı

Miraç gecemiz mübarek olsun! İşte Miraç gecesi ibadetleri ve bugüne dair bilinmesi gerekenler...

Bayraktar TB2 SİHA alan Mısır'dan Ankara'ya yeni teklif! İşte bu olursa bölgede kartlar yeniden dağıtılır

Asrın felaketinin üzerinden 1 yıl geçti! Acısı yüreklerde

Zarar üstüne zarar açıklıyordu! Havayolları devi satılıyor

SSK ve BAĞKUR emeklileri dikkat! Hesaplara yatmaya başladı Hemen kontrol edin

Coca Cola boykotu sonrası satışları patlamıştı! Yerli kola markası oraya giriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asrın felaketinin 1. yılına ilişkin mesaj: İlk günkü tazeliğiyle yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor

Yunanistan'dan Türk İHA'ları çıkışı: Acilen bunu yapmalıyız
Siyaset Ne oldu İmamyan, yol çekiyordun Demirtaş'a? İmamoğlu’ndan DEM yorumu yok!
Siyaset

Ne oldu İmamyan, yol çekiyordun Demirtaş'a? İmamoğlu’ndan DEM yorumu yok!

Yeniakit Publisher
2024-02-06 12:45:00 -
Ne oldu İmamyan, yol çekiyordun Demirtaş'a? İmamoğlu’ndan DEM yorumu yok!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İkitelli’de bulunan İETT garajında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. İmamoğlu DEM Parti konusunda cevap vermekten kaçtı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İkitelli’de bulunan İETT garajında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. İmamoğlu DEM Parti konusunda cevap vermekten kaçtı.

DEM Parti’nin İstanbul’da kendi adayını çıkaracağını açıklaması konusunda İmamoğlu, “Her siyasi partinin kendi karar alma süreci içerisindeyiz. Benim hiçbir partiyle ilgili tek bir sözümü bile duymadınız, duymayacaksınız. Zaten o gün de inandığımız şey toplumsal ittifaktı, İstanbul ittifakıydı. Ve o zaman da iki partinin ittifakı olmasına rağmen sahada oluşan başka katkılar da oldu biliyoruz. O bakımdan biz şu anda daha güçlü bir şekilde İstanbul’un korunması adına büyük bir İstanbul dayanışması, büyük bir İstanbul ittifakının devam etmesini zaten çağrı olarak yapıyoruz” dedi.

Son seçimi bilen şirket anket yaptı! Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu kazanacak? İşte adayların son oy oranları
Son seçimi bilen şirket anket yaptı! Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu kazanacak? İşte adayların son oy oranları

Medya

Son seçimi bilen şirket anket yaptı! Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu kazanacak? İşte adayların son oy oranları


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erdoğan'ın sözlerini eleştirenlere İmamoğlu hatırlatması! Sıkıysa buna cevap verin
Erdoğan'ın sözlerini eleştirenlere İmamoğlu hatırlatması! Sıkıysa buna cevap verin

Gündem

Erdoğan'ın sözlerini eleştirenlere İmamoğlu hatırlatması! Sıkıysa buna cevap verin

Akşener’in en yakını anlattı... İmamoğlu ve Yavaş çağrısının arka planı
Akşener’in en yakını anlattı... İmamoğlu ve Yavaş çağrısının arka planı

Siyaset

Akşener’in en yakını anlattı... İmamoğlu ve Yavaş çağrısının arka planı

"İstanbul ittifakı çağrısı yapmıştım. İyi ki yapmışım" diyen İmamoğlu DEM’liyor
“İstanbul ittifakı çağrısı yapmıştım. İyi ki yapmışım” diyen İmamoğlu DEM’liyor

Gündem

“İstanbul ittifakı çağrısı yapmıştım. İyi ki yapmışım” diyen İmamoğlu DEM’liyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösteren İmamoğlu'na Murat Kurum'dan kızdıracak cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösteren İmamoğlu'na Murat Kurum'dan kızdıracak cevap

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösteren İmamoğlu'na Murat Kurum'dan kızdıracak cevap

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmedim

İmamyan demek yerine Müdafayan demek daha doğru olur. Çünkü asıl soyadı Müdafa imiş. Gerçi artık fark etmez. Bu seçimde kesin mağlubiyeti tadacak. Partili olanlar düşünsün, onların başına musallat olacak
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23