  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ne oldu Ekrem? Far görmüş tavşan gibi kalakaldın değil mi?
Gündem

Ne oldu Ekrem? Far görmüş tavşan gibi kalakaldın değil mi?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram gezisi için Doğu Karadeniz turuna çıktı. CHP'ye yakın birçok gazetecinin takip ettiği program kapsamında Rize'de konuşan İmamoğlu'nu çok az kişi dinledi. Sosyal medyada "izdiham" alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 13:50:00 -
Ne oldu Ekrem? Far görmüş tavşan gibi kalakaldın değil mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayramlaşmak için Doğu Karadeniz turuna çıktı. Rize'de halka seslenen İmamoğlu'nu oldukça az kişi dinledi. İmamoğlu'na yakın isimler sosyal medyada gezinin büyük ilgi gördüğünü söylese de kamera görüntülerinde "sakinlik" oldukça net görüldü. Öte yandan, Kılıçdaroğlu ile arası adaylık restleşmesinden dolayı son günlerde iyice gerilen İmamoğlu'na medyadan birçok gazetecinin eşlik etmesi de dikkat çekti.

Tuhaf vaat: Çay sorununu da biz çözeceğiz

Rizelilere konuşan İmamoğlu, çay sorununu çözeceklerini vadetti. Dün İstanbullular trafik çilesi çekerken, İmamoğlu'nun Rize'de çay vaadinde bulunması tepki çekti.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay