Ne oldu Ekrem? Far görmüş tavşan gibi kalakaldın değil mi?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram gezisi için Doğu Karadeniz turuna çıktı. CHP'ye yakın birçok gazetecinin takip ettiği program kapsamında Rize'de konuşan İmamoğlu'nu çok az kişi dinledi. Sosyal medyada "izdiham" alay konusu oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayramlaşmak için Doğu Karadeniz turuna çıktı. Rize'de halka seslenen İmamoğlu'nu oldukça az kişi dinledi. İmamoğlu'na yakın isimler sosyal medyada gezinin büyük ilgi gördüğünü söylese de kamera görüntülerinde "sakinlik" oldukça net görüldü. Öte yandan, Kılıçdaroğlu ile arası adaylık restleşmesinden dolayı son günlerde iyice gerilen İmamoğlu'na medyadan birçok gazetecinin eşlik etmesi de dikkat çekti.
Tuhaf vaat: Çay sorununu da biz çözeceğiz
Rizelilere konuşan İmamoğlu, çay sorununu çözeceklerini vadetti. Dün İstanbullular trafik çilesi çekerken, İmamoğlu'nun Rize'de çay vaadinde bulunması tepki çekti.