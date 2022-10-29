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Spor Ne olacak bu Icardi'nin hali... Sezon sonunu görebilecek mi?
Spor

Ne olacak bu Icardi'nin hali... Sezon sonunu görebilecek mi?

Galatasaray'da oynadığı futboldan çok özel hayatıyla her daim konuşulan yıldız oyuncu Mauro Icardi, Karagümrük maçının ardından tatile çıktı..

Yeniakit Publisher
2022-10-29 12:09:00 -
Ne olacak bu Icardi'nin hali... Sezon sonunu görebilecek mi?

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, Karagümrük maçının ardından uçakta paylaşım yaptı.

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, 10 kişi kalan rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

3 hafta sonra galibiyetle yeniden tanışan Galatasaray, puanını 21'e yükselterek maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti.

Icardi tatile çıktı

Sarı-kırmızılılarda geldiği günden beri özel hayatıyla gündemden düşmeyen Mauro Icardi de maçta ilk 11'de başladı.

Karışılaşmanın ardından bugün yıldız oyuncu seyahate çıktığını gösteren bir paylaşımda bulundu.

Uçaktan bir paylaşım yapan Icardi'ye taraftarlar, daha önce de kendisine sıkça izin verildiği için sosyal medyadan tepki gösterdi.

 


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Yorumlar

Ömer

Futbolcu alırken sadece isme değil iş ahlakına yaşamına bakılmalı bu zaten problemli oyuncu . Dünyanın parasını alıyor taviz verilmemeli yönetim taviz verirse takıma zararı olur bura babasının Çifliği değil haddi bildirilmeli de nerde o basiret
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