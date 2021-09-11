Ne Okan Buruk, ne Belözoğlu, ne de Çalımbay... Milli Takım için bomba karar
TFF yönetimi, A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için yabancı hoca getirme konusunda fikir birliğine vardı.
2022 Dünya Kupası elemelerinde alınan kötü sonuçlar nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen 69 yaşındaki deneyimli teknik adam ile yollar bugün itibarıyla ayrılmıştı.
Şenol Güneş'in yerine gelecek isim merak konusu olurken Okan Buruk, Emre Belözoğlu, Aykut Kocaman, Yılmaz Vural, Rıza Çalımbay gibi yerli teknik direktörlerin yanı sıra Joachim Löw gibi yabancı hocalar da gündeme geldi.
Federasyon yetkililerinin ilk görüşmesini gün içinde Joachim Löw ile gerçekleştirdiği yönünde haberler çıkarken Alman teknik adamın bu teklifi geri çevirdiği iddia edildi.
Spor Arena'daki habere göre; ilk maçın 8 Ekim'de oynanacak olmasını göz önünde bulunduran TFF yönetimi, 1 aylık süreyi kullanarak yabancı bir teknik adamla anlaşmanın planlarını yapıyor.