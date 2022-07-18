Ne laf anlamaz ayılar var...
Engin Ardıç, Kütahya'da bir çobanı ayının ısırmasını haber yapan medyayı fena ti'ye aldı.
Engin Ardıç, Kütahya'da bir çobanı ayının ısırmasını haber yapan medyayı fena ti'ye aldı. Ardıç, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:
"Kütahya'da bir çobanı ayı ısırmış.
Bunu haber diye veriyorlar, biz de yorumunu yapalım bari.
Öyle ya, madem basın bu kadar yerlere düştü...
Çobana ormanda ayı saldırmış (yok bir de AVM'de mi saldıracaktı?) Çobanın kalbi kırılmış.
"Ben sana ne yaptım Kocaoğlan?" demiş.
Ne laf anlamaz ayılar var...
Kocaoğlan hiç aldırmamış, çobanın üstüne yürüyüp pençelerini sol bacağına saplamış.
Bacağa 30 dikiş atılmış.
Ajans bunu geçiyor, gazete de yazıyor.
Görevlerini yapmış oluyorlar."