  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Ne laf anlamaz ayılar var...
Medya

Ne laf anlamaz ayılar var...

Engin Ardıç, Kütahya'da bir çobanı ayının ısırmasını haber yapan medyayı fena ti'ye aldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 08:42:00 -
Ne laf anlamaz ayılar var...

Engin Ardıç, Kütahya'da bir çobanı ayının ısırmasını haber yapan medyayı fena ti'ye aldı. Ardıç, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Kütahya'da bir çobanı ayı ısırmış.

Bunu haber diye veriyorlar, biz de yorumunu yapalım bari.

Öyle ya, madem basın bu kadar yerlere düştü...

Çobana ormanda ayı saldırmış (yok bir de AVM'de mi saldıracaktı?) Çobanın kalbi kırılmış.

"Ben sana ne yaptım Kocaoğlan?" demiş.

Ne laf anlamaz ayılar var...

Kocaoğlan hiç aldırmamış, çobanın üstüne yürüyüp pençelerini sol bacağına saplamış.

Bacağa 30 dikiş atılmış.

Ajans bunu geçiyor, gazete de yazıyor.

Görevlerini yapmış oluyorlar."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23