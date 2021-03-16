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Gündem Ne güzel tezgah kurulmuş! Enver şirketi, şirket Enver’i tanımıyor
Gündem

Ne güzel tezgah kurulmuş! Enver şirketi, şirket Enver’i tanımıyor

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu ve Yeni Akit Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan, CHP yandaşı Enver Aysever'in İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı "eğitim parası" hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 14:01:00 - 2021-03-16 14:08:33

Yandaşları besleyen CHP'de bir skandal daha ortaya çıktı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İslam düşmanı sözde gazeteci Enver Aysever'e "eğitim ödemesi" adı altında para akıttığı ortaya çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı "eğitim" ihalesinin direkt Enver Aysever'in ismine açıldığı belirlendi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Enver Aysever'e geçilen kıyak da konuşuldu.

"Haber çarpıtmanın eğitimini alıyorlar" diyen Ali İhsan Karahasanoğlu, "Enver Aysever'in ihale süreciyle ilgili yaptığı açıklamalar var. Tunç Soyer Finlandiya'da bu işe çok büyük önem verildiğini söylüyor. İşe önem veriliyor ama yeni neslin işi kavraması için eğitim veriliyor. Bunlar olayları çarpıtmak için eğitime önem veriyorlar" ifadelerini kullandı.

İhalenin herkesin katılımıyla değil, Enver Aysever'e verilmesiyle birlikte ihalenin şeffaflığının ortadan kalktığını ve adrese teslim ihale olduğunun altını çizen Ali İhsan Karahasanoğlu, "Bizim aklımızla, zekamızla alay ediyorsunuz kardeşim" dedi.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

"Burada Enver Aysever'in de açıklamalraını önemsiyorum. Enver Aysever diyor ki, 'Ben ihaleye giren firmayı tanımam, etmem.' Bu da bir eğitim. Sen ihaleyi şirkete ver, şirket işi Enver Aysever'e versin, Enver Aysever burada eğitim versin ama işler tersine giderse Aysever şirketi, şirket de Enver Aysever'i tanımasın"

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