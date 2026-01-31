Ne günlere kaldık Allahım! Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp sosyal medyadan paylaştı

Dijital platformlarda mahremiyet sınırlarının her geçen gün esnemesi, beraberinde derin bir etik tartışmayı daha getirdi. Babasının vefat ettiği anları cep telefonu kamerasıyla kayda alıp TikTok platformunda paylaşan bir genç kız, sosyal medyada infiale yol açtı.

Söz konusu görüntülerin kısa sürede viral hale gelmesiyle birlikte, toplumsal yas ritüellerinin sosyal medya etkileşimi uğruna dijital bir metaya dönüşmesi eleştiri oklarının hedefi oldu. Genç kızın videonun üzerine eklediği "Aşk acısı da neymiş. Sizin hiç canınızdan çok sevdiğiniz insan gözünüzün önünde öldü mü?" şeklindeki not, acının ifade ediliş biçimi ile "beğeni" odaklı içerik üretimi arasındaki ince çizginin aşılması olarak değerlendirildi.



Görüntülere gelen binlerce yorumda, kişisel mahremiyetin ve ölüm gibi kutsal bir anın sosyal medya mecralarında bir "içerik" olarak sunulmasının toplumsal değerlerle bağdaşmadığı vurgulandı. Birçok kullanıcı, "Enteresan zamanlardan geçiyoruz" ifadesiyle dijitalleşmenin getirdiği duygusal kopukluğa dikkat çekerken, uzmanlar da bu tür paylaşımların hem paylaşımı yapanın psikolojik durumu hem de izleyiciler üzerindeki travmatik etkileri konusunda uyarılarda bulunuyor.