  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Moskova'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler: Uluslararası güvenliğin kilit ortağı! Fatih Ürek hayatını kaybetti Trump'tan İran açıklaması İstanbul'da trafik çilesi: Megakent teslim oldu, yoğunluk yüzde 90'a dayandı Rudaw'ın kirli oyunu elinde patladı: Kürt teyze Türk askerine kalkan oldu! ABD’den füze hamlesi: Yıllık kapasite 400’e yükseliyor Refah Sınır Kapısı pazar günü açılıyor: Çift yönlü geçişler başlıyor ABD'nin gözü kulağı bu görüşmede! Erdoğan kabul etti Eşcinsel sapkın Mika Raun hakkında flaş karar CHP'den emekliye bir darbe daha: Zam düzenlemesini AYM'ye taşıdılar!
Gündem Ne günlere kaldık Allahım! Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp sosyal medyadan paylaştı
Gündem

Ne günlere kaldık Allahım! Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp sosyal medyadan paylaştı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dijital platformlarda mahremiyet sınırlarının her geçen gün esnemesi, beraberinde derin bir etik tartışmayı daha getirdi. Babasının vefat ettiği anları cep telefonu kamerasıyla kayda alıp TikTok platformunda paylaşan bir genç kız, sosyal medyada infiale yol açtı.

Dijital platformlarda mahremiyet sınırlarının her geçen gün esnemesi, beraberinde derin bir etik tartışmayı daha getirdi. Babasının vefat ettiği anları cep telefonu kamerasıyla kayda alıp TikTok platformunda paylaşan bir genç kız, sosyal medyada infiale yol açtı.
Söz konusu görüntülerin kısa sürede viral hale gelmesiyle birlikte, toplumsal yas ritüellerinin sosyal medya etkileşimi uğruna dijital bir metaya dönüşmesi eleştiri oklarının hedefi oldu. Genç kızın videonun üzerine eklediği "Aşk acısı da neymiş. Sizin hiç canınızdan çok sevdiğiniz insan gözünüzün önünde öldü mü?" şeklindeki not, acının ifade ediliş biçimi ile "beğeni" odaklı içerik üretimi arasındaki ince çizginin aşılması olarak değerlendirildi.


Görüntülere gelen binlerce yorumda, kişisel mahremiyetin ve ölüm gibi kutsal bir anın sosyal medya mecralarında bir "içerik" olarak sunulmasının toplumsal değerlerle bağdaşmadığı vurgulandı. Birçok kullanıcı, "Enteresan zamanlardan geçiyoruz" ifadesiyle dijitalleşmenin getirdiği duygusal kopukluğa dikkat çekerken, uzmanlar da bu tür paylaşımların hem paylaşımı yapanın psikolojik durumu hem de izleyiciler üzerindeki travmatik etkileri konusunda uyarılarda bulunuyor.

TikTok’taki rezaletler bitmek bilmiyor! Demans hastası annesini yayında tutup bakın ne yaptı
TikTok’taki rezaletler bitmek bilmiyor! Demans hastası annesini yayında tutup bakın ne yaptı

Gündem

TikTok’taki rezaletler bitmek bilmiyor! Demans hastası annesini yayında tutup bakın ne yaptı

Bir ülke daha sosyal medyada yaş kısıtlaması planlanıyor!
Bir ülke daha sosyal medyada yaş kısıtlaması planlanıyor!

Dünya

Bir ülke daha sosyal medyada yaş kısıtlaması planlanıyor!

Sosyal medyaya RTÜK modeli: Uyuşturucu ve şiddet içeriklerine sıkı denetim
Sosyal medyaya RTÜK modeli: Uyuşturucu ve şiddet içeriklerine sıkı denetim

Gündem

Sosyal medyaya RTÜK modeli: Uyuşturucu ve şiddet içeriklerine sıkı denetim

Sosyal medya ile ilgili kritik son araştırmalar: Pes dedirtti
Sosyal medya ile ilgili kritik son araştırmalar: Pes dedirtti

Sağlık

Sosyal medya ile ilgili kritik son araştırmalar: Pes dedirtti

İyi gelecek: Sosyal medyada hızla yayılan yüz bantlama gerçekten işe yarıyor 
İyi gelecek: Sosyal medyada hızla yayılan yüz bantlama gerçekten işe yarıyor 

Kadın - Aile

İyi gelecek: Sosyal medyada hızla yayılan yüz bantlama gerçekten işe yarıyor 

Bakan Göktaş resmen duyurdu: Çocuklara yönelik yeni sosyal medya düzenlemesi!
Bakan Göktaş resmen duyurdu: Çocuklara yönelik yeni sosyal medya düzenlemesi!

Gündem

Bakan Göktaş resmen duyurdu: Çocuklara yönelik yeni sosyal medya düzenlemesi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23