  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ölüm oranı korkuttu: İşte Nipah virüsünün 3 belirtisi! Rusya resmen açıkladı: '17 yerleşim yerini ele geçirdik' 7 CHP’li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP’den çok konuşulacak çıkış Sessiz tehlike giderek büyüyor İstanbul ve Tekirdağ'daki petrol sahasıyla ilgili beklenmedik karar! Dev şirkete devredildi Elektriğe yeni zam mı geliyor? TMSF dev tekstil fabrikasını satışa çıkardı: Milyarlarca liralık rekor bir bedelle ihale yapılacak! Whatsapp kullanıcılarını ilgilendiren gelişme! Ücretli abonelik dönemi başlıyor Film gibi bir hikaye... İşte Galatasaray’ın yeni transferi Asprilla’nın hayatını değiştiren kurşun
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Bakan Göktaş resmen duyurdu: Çocuklara yönelik yeni sosyal medya düzenlemesi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bakan Göktaş resmen duyurdu: Çocuklara yönelik yeni sosyal medya düzenlemesi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları korumak amacıyla yeni sosyal medya düzenlemesinin hayata geçirileceğini açıkladı.

#1
Foto - Bakan Göktaş resmen duyurdu: Çocuklara yönelik yeni sosyal medya düzenlemesi!

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "kusursuzluk" algısının, çocukların psikolojik ve fiziksel gelişimlerini doğrudan etkilediğini ve kendilerini yetersiz hissetmelerine, oldukları halleriyle kabul görmediklerini düşünmelerine yol açabildiğini belirtti.

#2
Foto - Bakan Göktaş resmen duyurdu: Çocuklara yönelik yeni sosyal medya düzenlemesi!

Bu kapsamda çocukları çevrim içi platformların görünmeyen ama derin izler bırakan risklerinden korumak için yeni bir sosyal medya düzenlemesini hayata geçireceklerini bildiren Göktaş, "Gelin, bu mücadelede çocuklarımızı yalnız bırakmayalım. Onların geleceği için hep birlikte hareket edelim." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Bakan Göktaş resmen duyurdu: Çocuklara yönelik yeni sosyal medya düzenlemesi!

İDEAL BİR VÜCUT, İDEAL BİR BEDEN, İDEAL BİR HAYAT YOKTUR" Göktaş'ın paylaşımında, konuya ilişkin açıklamada bulunduğu video da yer aldı. Videoda, bir çocuğun 8 yaşında yemek yemeyi bırakma sebebinin konuşulması gerektiğini vurgulayan Göktaş, "Geçtiğimiz günlerde bir mevkidaşımla görüştüğümde kendi ülkesinde anoreksiya vakalarının 8 yaşında kadar düştüğünü ifade etti. Kız erkek fark etmiyor bu arada. Kız çocuklarında anoreksiya erkek çocuklarda ise ilaç kullanarak bir ideal vücut oluşturmak adına kullanılan maddelerden bahsetti." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Bakan Göktaş resmen duyurdu: Çocuklara yönelik yeni sosyal medya düzenlemesi!

Göktaş, bugün sosyal medyada herkesin kusursuz yüzler, bedenler ve hayatlar gördüğünü belirterek, "Bunlar için özel filtreler dahi var. Yani olması gereken, tırnak arasında söylüyorum bedene sahip değilseniz platformlar size filtrelerle yardımcı oluyor. Bu da çocuklar ve ergenler için travmatik sonuçlar doğuruyor." görüşünü aktardı.

#5
Foto - Bakan Göktaş resmen duyurdu: Çocuklara yönelik yeni sosyal medya düzenlemesi!

Çocuklarda erken yaşta estetik kaygısı, başka bir beden hayali kurma ve 'benim hayatım neden o değil?' algısının oluştuğunu belirten Göktaş, "Bu tür algılar maalesef sosyal medyanın etkisiyle çocuklarımızın hayatına doğrudan etki yapıyor. Çocuklarımız kendileriyle barışık olmayabiliyor. Her çocuk farklıdır. İdeal bir vücut, ideal bir beden, ideal bir hayat yoktur. Her çocuğumuz özeldir. Her çocuğumuz kendini olduğu gibi kabul etsin, sevsin diye sosyal medya düzenlemesini hayata geçiriyoruz. Bu mücadelede çocuklarınızı da bizleri de yalnız bırakmayın." değerlendirmesini yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’den AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu’na büyük ayıp! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında yapılan hareket büyük tepki topladı
Gündem

CHP’den AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu’na büyük ayıp! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında yapılan hareket büyük tepki topladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Aydın'daki toplu açılış töreninde bir fotoğrafçının, Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yaptığı harek..
Suriye tamam… Sıra o ülkede! Türkiye tepelerine binecek
Dünya

Suriye tamam… Sıra o ülkede! Türkiye tepelerine binecek

Suriye'deki YPG/SDG varlığı minimize edildi. Şam'ın güvenliğini kendi güvenliği bilen Türkiye artık Irak'ın Kuzeyi'ndeki teröristleri izleme..
YPG’den Alçak İhlal, Suriye Ordusundan Sert Cevap! İhanet Şebekesinde Çözülme: Silah Bırakıp Teslim Oluyorlar!
Gündem

YPG’den Alçak İhlal, Suriye Ordusundan Sert Cevap! İhanet Şebekesinde Çözülme: Silah Bırakıp Teslim Oluyorlar!

Suriye’nin kuzeyinde ABD desteğiyle palazlanan terör örgütü PKK/YPG, köşeye sıkıştıkça kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Sözde ateşkes ila..
Küfürbazın Yeni Adresi Şaşırtmadı: Devletine Dil Uzatan Hüseyin Günay, Halk TV'ye "Kapağı Attı!"
Gündem

Küfürbazın Yeni Adresi Şaşırtmadı: Devletine Dil Uzatan Hüseyin Günay, Halk TV'ye "Kapağı Attı!"

Beyaz Saray bahçesinde ay yıldızlı pasaportunu cebinde taşıdığını unutup, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na ve devletin ali menfaatle..
Derya Çayırgan Ekrem’in metresi olduğunu reddetti! Tutanaklarda geçen otel buluşmaları ne olacak?
Gündem

Derya Çayırgan Ekrem’in metresi olduğunu reddetti! Tutanaklarda geçen otel buluşmaları ne olacak?

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üzerindeki yolsuzluk ve şaibe bulutları dağılmak bilmezken, Ekrem İmamoğlu’nun isminin karıştığı..
İtalya'dan İsrail'e sert muhtıra! Roma Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Dünya

İtalya'dan İsrail'e sert muhtıra! Roma Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Batı Şeria'da görev yapan iki İtalyan jandarmasının, yasa dışı İsrailli yerleşimci olduğu tahmin edilen bir saldırgan tarafından silah zoruy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23