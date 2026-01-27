Bakan Göktaş resmen duyurdu: Çocuklara yönelik yeni sosyal medya düzenlemesi!

Çocuklarda erken yaşta estetik kaygısı, başka bir beden hayali kurma ve 'benim hayatım neden o değil?' algısının oluştuğunu belirten Göktaş, "Bu tür algılar maalesef sosyal medyanın etkisiyle çocuklarımızın hayatına doğrudan etki yapıyor. Çocuklarımız kendileriyle barışık olmayabiliyor. Her çocuk farklıdır. İdeal bir vücut, ideal bir beden, ideal bir hayat yoktur. Her çocuğumuz özeldir. Her çocuğumuz kendini olduğu gibi kabul etsin, sevsin diye sosyal medya düzenlemesini hayata geçiriyoruz. Bu mücadelede çocuklarınızı da bizleri de yalnız bırakmayın." değerlendirmesini yaptı.