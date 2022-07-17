Ne CHP değişiyor ne de yalaka medya! Yıllardır aynı numara aynı algı

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Pandeminin ardından yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı ABD ve Batı ülkelerini derinden sarstı. Muhalifler tarafından Türkiye’ye örnek olarak gösterilen başta Almanya olmak üzere ekonomisi güçlü ülkelerde enflasyon rekoru kırıldı. Almanya vatandaşlarına ‘banyo kısıtlaması’ çağrısında bulunurken, Fransa gibi birçok Batı ülkesinde tedarik sıkıntısından dolayı market rafları boş kaldı. Dünyada ekonomisi en iyi olan ülkelerin yer aldığı G20’de bulunan bazı ülkelerde benzin istasyonlarında akaryakıt kuyrukları oluştu, temel gıdalar güvenlik sistemi ile koruma altına alındı.

Sol medyadan 'iflas' algısı

Dünyayı sarsan ekonomik dalgalanmalar Türk ekonomisini de etkilerken AK Parti hükümeti aldığı kararlarla vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Açıklanan ekonomi paketinin yanı sıra, esnafa sağlanan yardımlarla birlikte Türkiye küresel krize karşı başarılı bir şekilde ayakta durmaya çalışıyor.

Dünyanın gözü tahıl krizinin çözümünde kilit rol oynayan Türkiye’ye çevrilirken, sol medya ise Türkiye'nin battığı, iflas ettiği algısı oluşturarak halkı manipüle etmeye çalışıyor.

Başkanlık sistemine bağladılar

BirGün gazetesi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın sözlerini referans göstererek, açılan işletme sayılarına değinmeden ‘500 bin esnaf dört yılda battı’ başlığıyla algı operasyonu yaptı. CHP’nin yalaka medyası bununla da kalmayıp bu durumu başkanlık sistemine bağlayarak akıllara zarar bir habere imza attı.

Sistemden önce de aynı terane

BirGün gazetesinin iddiasını ise kendi mahallesinden medya organları yalanladı. BirGün, ekonomik kriz çığırtkanlığı yaparak bunu da yeni sisteme bağlarken, henüz başkanlık sistemi gelmeden Duvar, 430 bin esnafın battığını, Cumhuriyet ise yeni sistem geldikten henüz 6 ay sonra 516 bin esnafın battığını ileri sürdü.

Türkiye’de istatistiklere göre ekonomi olumlu yönde seyrederken CHP ve fondaş medyası algı ve karartmalarla milleti kandırmayı sürdürüyor.