Ne ararsan var, sanat dünyasından pislik akıyor! Nil Burak itiraf etti: Sahte evlilik, kumar...

Kirli yaşam tarzları ile Türk aile yapısının altına dinamit döşeyen sanat dünyasının bilinen isimlerden Nil Burak, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk oldu. Özel hayatı hakkında itiraflarda bulunan Burak, sanat dünyasının içinde bulunanların, ne kadar mide bulandıran bir yaşantıları olduğunu yeniden gözler önüne serdi.

Sahneye çıkabilmek için sahte evlilik yapmış!

Türkiye'de sahne alabilmek için 'evlilik' gibi kutsal bir müesseseyi kullanarak sahte bir evlilik yaptığını söyleyen Burak, "İlk evliliğim 1970 yılında menajerim Engin Kefkef'le. Ama o evlilik gerçek değildi, o zaman Türk olmadığım için sahneye çıkmam yasaktı. Prosedür gereği evlilik yaptık. Evlendikten 10 gün sonra Engin 'boşandık' diyerek kağıdı getirdi" dedi.

"Evliliğim kumar bağımlılığından dolayı bitti"

Oğlunun babasıyla yaptığı evlilik hakkında da konuşan Burak, "Benim için ilk evliliğimi Las Vegas'ta oğlumun babası Şamil Bey'le yaptım. Evliliğimiz 11 sene sürdü. Onun kumar bağımlılığından dolayı yürümeyeceğini anladım. Oynadığı oyunlar ufak tefek değildi. Oğlumla kendimi korumak için boşanmak zorunda kaldık. Görüşmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kumar oynadığını itiraf etti

Kumarın ne tür bir pislik olduğunu ve oynayanlara nasıl zararlar verdiğini evliliğinde tecrübe etmesine rağmen kendisinin de yıllardır kumar oynadığını itiraf eden Burak, adeta kumar oynamakla gurur duyduğunu gösteren şu sözleri söyledi:

Ben de kumarı seviyorum ve 40 yıldır oynuyorum. Kendi irademle bütçeme göre oynuyorum. Kıbrıs'a gelerek kimlerin oynadığını söylesem şaşırırsınız.