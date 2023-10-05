Ne Antalya ne İstanbul! Ruslar bu kez hiç akla gelmeyecek o ilimize akın etmeye başladı

Rusya’dan demir alan Astoria Grande isimli kruvaziyer 877 yolcusu ve 439 personeli ile Bartın’ın Amasra Limanı'na demirledi.

İlk kez 2022 yılında kruvaziyer ağırlayan Amasra 25’inci kez kruvaziyer ağırladı. Rusya’dan demir alan 193 metre uzunluğa ve 30 metre genişliğe sahip Astoria Grande isimli kruvaziyer 877 yolcusu ve 439 personeli ile sabah saatlerinde Amasra Limanına demirledi.

Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra kruvaziyer seferleriyle 2 yıldan kısa bir zamanda 15 bin 744 yolcu ağırladı.

Dev kurvaziyerle Amasra’ya ulaşan Rus turistler, Amasra Kalesi başta olmak üzere; Cenova Şatosu, Şapel, Kemere Köprüsü, Fatih Camii, Direkli Kaya, Bedesten gibi birçok tarihi yapıyı yakından görme imkanı bularak rehberlerden ilçenin tarihi hakkında bilgi aldı.

Turizm Ajansı

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