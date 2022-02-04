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Ekonomi Ne altın ne dolar! 'Yatırım için son şans' diyen ekonomist Kaan Sarıaydın'dan son uyarı
Ekonomi

Ne altın ne dolar! 'Yatırım için son şans' diyen ekonomist Kaan Sarıaydın'dan son uyarı

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, altın ve dolar kurundaki dalgalanma devam ederken toprağa yatırım için üstü kapalı bir mesaj verdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 14:47:00 - 2022-02-04 14:55:51
Ne altın ne dolar! 'Yatırım için son şans' diyen ekonomist Kaan Sarıaydın'dan son uyarı

Geçmişte vatandaşlara toprağa yatırım yapma konusunda çağrılarda bulunan stratejist Kaan Sarıaydın'dan yeni açıklamalar geldi.

Bir Youtube kanalına konuşan Kaan Sarıaydın, toprağın bir fabrika olduğunu ifade ederek üstüm kapalı yatırım mesajı verdi.

Sarıaydın yaptığı açıklamada, "Toprak fabrikadır. Toprağınızın altını ve üstünü işlemeniz lazım. Altından çıkarılacak şeyleri şu an birçok insan hayal edemiyor. 2022 yılındayız. Devletin yeşil kitabındaki madenlerin nerede olduğunu biliyoruz. Hepsini çıkarmaya başlayacağız. Onları çıkarmakla kalmayacağız ve işleyeceğiz.Toprak üstündeki üretimle, ziraatla muazzam bir devrim olacak. Mirasçıların arasında kalan toprakları birleştireceğiz. Devlet tarıma büyük destek vermeye başlayacak. Türkiye hak ve hakkaniyetin devrinin meşalesini almak üzeredir" dedi.

Geçmişteki toprak uyarısı

Kaan Sarıaydın, geçtiğimiz sene yaptığı açıklamada, "Yatırım aracı nedir? Altın, dolar, gümüş dedik ama yatırım aracı topraktır. İç Anadolu’dan ve Doğu Anadolu’dan metropollere gelen gençler bir an önce geldikleri yerlere geri dönsünler. Metropollerde sürünmeyin, gidin toprağınıza sahip çıkın. En büyük yatırım toprak ve bunun için de son şans artık. Türk yolu açıldı, hazır olun. Kripto para yatırım değil. O yatırım değil o tuzağa düşmek. Altını şu an satıyorlar değil mi? E alma vakti geldi artık. Burası uçacak. Bill Gates, Türkiye’den 56 bin dönüm aldı. Paravan şirketler üzerinden bunu yaptı. Bir şey diyorsak anlayın. Para artık yön değiştirdi. Para buraya geliyor. Büyük şirketler yatırımlara başladı. Yabancılar, Türkiye’den toprak alıyor. Bir öngörüleri var ki alıyorlar" demişti.

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