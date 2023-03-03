Ne altın ne dolar! Maalesef yatırım aracı oldu

Ekonomi yazarı Şeref Oğuz, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre şubat ayında otomobil satışlarının rekor kırdığını ve "Araba artık bir yatırım aracı" haline geldiğini ifade etti. Verilere göre, Türkiye'nin otomobil ve hafif ticari araç pazarı bu yılın şubat ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 63,4 artarak 81 bin 148 adede yükseldi.

Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,5 artarak 58 bin 907 adete ulaşırken, hafif ticari araç pazarı yüzde 85,2 artarak 22 bin 241 adet oldu.

Şeref Oğuz, "Otomotiv sektöründeki satış rekorları, insanoğlunun var olan tüketim çılgınlığına bir övgü niteliğinde…" diyen Oğuz, "Veriler gösteriyor ki; insanlar yatırım yapar gibi arabaları kapışıyorlar. Oysaki elektrikli araçlar yolda... Çevre kirliliği her geçen gün artıyor. Doğanın afetleriyle boğuşuyoruz. Bu kadar mı? Değil elbette.Araba artık bir yatırım aracı…" değerlendirmesini yaptı.