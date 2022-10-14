Ne altın ne dolar! 2 ay sonra uçacak

Son günlerde piyasalar Fed’in para politikasına bağlı olarak dalgalanmaya devam ederken, 2023 yılı için ilk senaryolar yazılmaya başlandı. Gelecek yıl fiyatların sıçrama yapmasını bekleyen bazı finans uzmanlarına göre 2023’te hedef 37 dolar olacak. Sonrasında ise tüm zamanların en yüksek hedefi için harekete geçilecek.

Fed’in agresif faiz politikasının ipotek koyduğu ons gümüş fiyatı geçtiğimiz iki hafta önce test ettiği 21 dolar civarından 20 doların altına çekildi. 19.0-19.50 dolar bandındaki hareket eden gümüşün ne yöne gideceğine doların gücü ve tahvil faizleri karar veriyor. Fiyatların 18.90 dolasın altına doğru bir kırılma yapması halinde satışların devamının beklenebileceği belirtiliyor.

2023 için yükseliş senaryosu

Ancak yeni yıl için yapılan tahminler çok daha iyimser. Gümüşün 2023’te nasıl hareket edeceğine dair senaryolar yazılmaya başlandı. Finans piyasalarının seyri konusunda tahminleri yakından takip edilen Investinghaven analistleri, gümüş fiyatının 2023'te 34.70 dolarlık hedeflerine doğru hareket edeceği öngörüsünde bulundu. Bundan sonra ise gümüş fiyatında tüm zamanların en yüksek seviyesinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Analistler, gümüş fiyatlarındaki artış beklentilerine gerekçe olarak ABD Doları’nda zirve beklentisini gösterdi. Ayrıca gümüş piyasasındaki vadeli pozisyonların da 2023’te güçlü yükselişe işaret ettiğine dikkati çektiler. Analistler 2022 beklentilerine henüz ulaşılmadığını, bunun da 2022 hedeflerinin 2023’e ertelendiği anlamına geldiğini söylediler. 2021 ve 2022 gümüş fiyat tahminlerimizin 2023'te gerçekleşeceğine inanan Investinghaven analistleri, 40 dolar ve üzeri uzun vadeli tahminlerinin en geç 2024’te yakalanacağına inandıklarını ifade ediyorlar.

Hindistan'ın gümüş talebi geri dönüyor

En son ticaret verileri, 2020-21 yıllarında COVID kaynaklı ciddi bozulmaların ardından gümüş ithalatının daha normal seviyelere döndüğünü gösteriyor. 2012’den pandemiye kadarki dönemde Hindistan her yıl ortalama 5.700 ton gümüş ithal ediyordu. 2019 yılında tüm gümüş türlerinin ithalatı 5.970 ton olarak gerçekleşmiş, ancak 2020 yılında kapanmalar uygulandıktan sonra bu oran yüzde 63 azalarak 2.220 tona düşmüştü. Ancak bu yıl 2018 seviyelerine geri dönülüyor. Yerel gümüş ETF’lerinin talebi ve mücevher sektöründeki toparlanmayla yarı mamul ithalatı pandemi öncesi seviyelerin 7.5 kat üzerine çıktı.