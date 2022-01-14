  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ne altın, ne de gümüş! Pandeminin kazandıran şampiyonu bakın ne oldu
Ekonomi

Ne altın, ne de gümüş! Pandeminin kazandıran şampiyonu bakın ne oldu

Pandemi döneminde altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan yükselişler dikkat çekerken asıl patlama ise diğer madenlerde yaşandı. Alüminyum ve bakır fiyatlarında yaşanan artış, altın ve gümüşü geride bıraktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 11:35:00 -
Ne altın, ne de gümüş! Pandeminin kazandıran şampiyonu bakın ne oldu

Ekonomide belirsizliklerin arttığı dönemlerde geleneksel güvenli liman olarak tercih edilen gümüş ve altın gibi değerli metaller, salgın döneminde bakır, aluminyum ve nikel gibi baz metallerin performansını yakalayamadı.

Bloomberg Endüstriyel Metal Endeksi, 2020’nin Mart ayından bu yana yüzde 81 yükseliş kaydederken Bloomberg Değerli Metal Endeksi yüzde 28 yükseliş kaydetti. Aynı dönemde bakır fiyatları yüzde 110 artarken altın fiyatları yüzde 25 civarında bir artış yaşadı.

Yatırımcıların Kovid-19’un ekonomik büyüme üzerinde oluşturduğu tehditten ziyade yeşil ekonomiye geçişte talebin artacağı baz metallere odaklanması bu makasın açılmasında etkili oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay