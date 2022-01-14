Ne altın, ne de gümüş! Pandeminin kazandıran şampiyonu bakın ne oldu
Pandemi döneminde altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan yükselişler dikkat çekerken asıl patlama ise diğer madenlerde yaşandı. Alüminyum ve bakır fiyatlarında yaşanan artış, altın ve gümüşü geride bıraktı.
Ekonomide belirsizliklerin arttığı dönemlerde geleneksel güvenli liman olarak tercih edilen gümüş ve altın gibi değerli metaller, salgın döneminde bakır, aluminyum ve nikel gibi baz metallerin performansını yakalayamadı.
Bloomberg Endüstriyel Metal Endeksi, 2020’nin Mart ayından bu yana yüzde 81 yükseliş kaydederken Bloomberg Değerli Metal Endeksi yüzde 28 yükseliş kaydetti. Aynı dönemde bakır fiyatları yüzde 110 artarken altın fiyatları yüzde 25 civarında bir artış yaşadı.
Yatırımcıların Kovid-19’un ekonomik büyüme üzerinde oluşturduğu tehditten ziyade yeşil ekonomiye geçişte talebin artacağı baz metallere odaklanması bu makasın açılmasında etkili oldu.