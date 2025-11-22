Ne Almanya ne İngiltere ne İtalya.. Zengin Türkler parayı basıyor evleri topluyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ödemeler dengesi verilerine göre, Türk vatandaşlarının yurt dışında gayrimenkul yatırımları 2024 yılında 2,513 milyar dolar seviyesine ulaşmıştı. Bu yatırımların önemli bir adresi ise son yıllarda Dubai oldu. Türk vatandaşları 2024 yılında Dubai'den 10 bin adedin üzerinde konut satın aldı.

TÜRKLER, GAYRİMENKUL YATIRIMCILARI ARASINDA İLK ÜÇ SIRADA

Emlak Yatırım Danışmanı Burak Ustaoğlu, Türklerin Dubai ilgisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ustaoğlu, "Türk yatırımcıların yurt dışında gayrimenkul yatırımlarına ilgisi artıyor. 2024 yılında Türk vatandaşları Dubai'den 10 bini aşkın konut satın aldı. Türk vatandaşları, Dubai'de gayrimenkul yatırımı yapan ülkeler arasında ilk üç sırada yer alıyor" dedi.

ZENGİN TÜRKLER DUBAİ'YE GELDİ

Türk yatırımcıların ilgisinin son yıllarda hızla arttığını vurgulayan Ustaoğlu, "Türkiye zengin Arapları beklerken zengin Türkler Dubai'ye geldi. Tek seferde kat kapatan, hatta birden fazla kat alan yatırımcılar bile var" ifadelerini kullandı. Dubai'de döviz bazlı kira getirilerinin yatırımcılara önemli avantaj sunduğunu belirten Ustaoğlu, "Dubai'de amortisman süresi ortalama 10-12 yıl. Bazı fırsat bölgelerinde bu süre 7-8 yıla kadar düşebiliyor. En önemli avantajlardan biri ise sıfır vergi. Kira geliriniz için vergi ödemiyorsunuz; mülk değeriniz artsa bile yine vergi yok. Dubai'nin önümüzdeki yıllarda gayrimenkulde büyümeye devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

DUBAİ'NİN EN PAHALI PENTHOUSE'UNU TÜRK YATIRIMCI SATIN ALMIŞTI

Ustaoğlu, Türk yatırımcıların ağırlıklı olarak 400-500 bin dolar bandındaki 1 artı 1 dairelere yöneldiğini, ancak lüks segmentte de dikkat çekici alımlar yapıldığını söyledi. Ustaoğlu, "2024 yılında Dubai'nin en pahalı penthouse'larından biri 130 milyon dolara bir Türk yatırımcı tarafından satın alındı" bilgisini paylaştı.