  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Barışın anahtarı Türkiye! Savaşı ancak Reis durdurdu Mart ayı kira zam oranları belli oldu! Şaka değil gerçek: İsrail destekçileri İstanbul’da kutlama yaptı! Bu Pehlevileri sınır dışı edin! TÜİK verileri açıkladı! Şubat ayı enflasyonu belli oldu Rusya'dan korkunç açıklama! “Tarımda şok yaşanacak” FETÖ’nun Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasına operasyon İstanbul'da suç örgütüne operasyon: Gözaltılar var Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı ABD askerleri o ülkede halkın üzerine ateş açtı! Son dakika açıklaması! İran toplanma bölgesindeki 40 ABD askerini öldürdüğünü duyurdu!
Dünya Yüzlerce yeni can kaybı var! İran'da savaşın son bilançosu...
Dünya

Yüzlerce yeni can kaybı var! İran'da savaşın son bilançosu...

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yüzlerce yeni can kaybı var! İran'da savaşın son bilançosu...

İran Kızılay Kurumu, ABD-İsrail saldırılarında ölen İranlı sayısının 232 kişi daha artarak 787'ye yükseldiğini duyurdu.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı ve halen devam eden saldırılarda hayatını kaybeden İranlı sayısı günden güne artmaya devam ediyor. Tesnim Haber Ajansı, İran Kızılay Kurumu tarafından yapılan son yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "153 yerleşim biriminde 504 noktanın hedef alındığı saldırılarda 787 kişi hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

Vurulan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, saldırılarda yaralananların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İran Kızılayı tarafından, 2 Mart'ta yapılan açıklamada, ABD-İsrail saldırılarında 555 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Batı medyası: Rusya ve Çin Trump'ın İran şovunu izliyor
Batı medyası: Rusya ve Çin Trump'ın İran şovunu izliyor

Dünya

Batı medyası: Rusya ve Çin Trump'ın İran şovunu izliyor

Son dakika açıklaması! İran toplanma bölgesindeki 40 ABD askerini öldürdüğünü duyurdu!
Son dakika açıklaması! İran toplanma bölgesindeki 40 ABD askerini öldürdüğünü duyurdu!

Gündem

Son dakika açıklaması! İran toplanma bölgesindeki 40 ABD askerini öldürdüğünü duyurdu!

Teröristbaşı: Bambaşka bir İran ortaya çıkaracağız!
Teröristbaşı: Bambaşka bir İran ortaya çıkaracağız!

Dünya

Teröristbaşı: Bambaşka bir İran ortaya çıkaracağız!

'İran Türkiye'ye saldırır mı?' sorusuna Hakan Fidan'dan dikkat çeken cevap
'İran Türkiye'ye saldırır mı?' sorusuna Hakan Fidan'dan dikkat çeken cevap

Gündem

'İran Türkiye'ye saldırır mı?' sorusuna Hakan Fidan'dan dikkat çeken cevap

ABD’li yetkililerden itiraflar gelmeye başladı! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail’in İran’a saldıracağını biliyorduk
ABD’li yetkililerden itiraflar gelmeye başladı! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail’in İran’a saldıracağını biliyorduk

Gündem

ABD’li yetkililerden itiraflar gelmeye başladı! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail’in İran’a saldıracağını biliyorduk

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23