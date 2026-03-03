Yüzlerce yeni can kaybı var! İran'da savaşın son bilançosu...
İran Kızılay Kurumu, ABD-İsrail saldırılarında ölen İranlı sayısının 232 kişi daha artarak 787'ye yükseldiğini duyurdu.
28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı ve halen devam eden saldırılarda hayatını kaybeden İranlı sayısı günden güne artmaya devam ediyor. Tesnim Haber Ajansı, İran Kızılay Kurumu tarafından yapılan son yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, "153 yerleşim biriminde 504 noktanın hedef alındığı saldırılarda 787 kişi hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.
Vurulan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, saldırılarda yaralananların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.
İran Kızılayı tarafından, 2 Mart'ta yapılan açıklamada, ABD-İsrail saldırılarında 555 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.